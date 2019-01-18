LG покажет на MWC 2019 флагман G8, смартфон с дополнительным съёмным дисплеем и складной смартфон без гибкого дисплея

В следующем месяце будет проходить выставка Mobile World Congress 2019, на которой компания LG покажет ряд новых смартфонов. Сведения о самых интересных моделях уже начали поступать в сеть.

По данным осведомлённых источников, одна из новинок получит дополнительный съёмный дисплей. Он будет крепиться к корпусу смартфона наподобие чехла, и благодаря этому удастся существенно расширить полезную площадь дисплея. Пока нет более точных сведений о том, как это будет работать. Также не уточняется, будет ли дополнительный дисплей входить в комплект поставки или же его предстоит покупать отдельно.

Вместе с тем, произошла утечка рендеров грядущего флагманского смартфона LG G8, которая опровергает некоторые предыдущие слухи. В частности, этот аппарат не является сгибаемым и не содержит второго дисплея. Судя по имеющейся информации, лицевая и задняя панель устройства изготовлены из стекла. В верхней части дисплея имеется широкий вырез, в котором разместилась двойная камера для автопортретов. Сам дисплей имеет диагональ экрана 6,1 дюйма и соотношение сторон 19,5:9.

На задней панели можно рассмотреть двойную камеру и сканер отпечатков пальцев. Размеры аппарата составляют 152x72x8,4 мм. Устройство оснащено портом USB-C и 3,5-миллиметровым звуковым разъёмом для подключения наушников. На правой боковой грани расположились кнопка включения и лоток для SIM-карты. На левой грани можно обнаружить кнопки регулирования громкости и кнопку для вызова виртуального помощника Google Assistant. Как ожидается, смартфон LG G8 получит новый флагманский процессор Snapdragon 855. Также можно предположить, что производитель выпустит отдельную версию с поддержкой высокоскоростного стандарта связи 5G.

Кроме того, LG вероятно привезёт на выставку Mobile World Congress собственный складной смартфон. Но при этом устройство не получит гибкого дисплея, как решения других производителей, например, Samsung Galaxy F или концепт Huawei. По словам представителя компании, складной смартфон LG будет похож на устройство ZTE Axon M, но с более тонкими рамками, что позволит два отдельных дисплея объединять в один сплошной большой экран. Такой подход избран из-за дороговизны гибких панелей. Компания намерена вывести на рынок смартфон стоимостью менее $900, а не на уровне $1800. Дополнительно сообщается о поддержке бесконтактного ввода, который позволит распознавать жесты пользователя на расстоянии 20-30 см. Эта технология будет внедрена в серии смартфонов Folder, G и V. Более подробные сведения о складном смартфоне LG пока не сообщаются.

Источник: The Verge, gsmarena 1, 2