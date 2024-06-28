В Steam началась Летняя распродажа со скидками до 95% на «лучшие игры всех времен»

Раздел Игры выходит при поддержке ?

В сервисе Steam началась традиционная Летняя распродажа, во время которой предлагаются скидки на игры до 95%. В этом году Valve подготовила подборку из 22 «лучших игр всех времен». Скидки в этой подборке составляют от 85% до 95%.

Хотя к формированию подборки есть вопросы. Например, он содержит действительно признанные хиты:

В то же время в подборке фигурируют игры со смешанными отзывами игроков или недостаточным уровнем популярности в своей серии, чтобы называться лучшими проектами «всех времен», вроде HUMANKIND, Battlefield 2042 или Batman: Arkham Knight.

Ознакомиться с подборкой «лучших игр всех времен» можно по следующему адресу. Также предлагаем посмотреть главную страницу распродажи, где можно найти различные подборки по жанрам игр, такие как ужасы, ролевые, выживание, стратегии и тому подобное.

Летняя распродажа в Steam продлится до 20:00 11 июля по Киеву.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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