В Steam началась Летняя распродажа со скидками до 95% на «лучшие игры всех времен»

В сервисе Steam началась традиционная Летняя распродажа, во время которой предлагаются скидки на игры до 95%. В этом году Valve подготовила подборку из 22 «лучших игр всех времен». Скидки в этой подборке составляют от 85% до 95%.
Хотя к формированию подборки есть вопросы. Например, он содержит действительно признанные хиты:
- Frostpunk — 60 грн
- Sid Meier’s Civilization VI — 26 грн
- The Witcher 3: Wild Hunt — 72 грн
- Total War: SHOGUN 2 — 47 грн
- Euro Truck Simulator 2 — 40 грн
- American Truck Simulator — 40 грн
В то же время в подборке фигурируют игры со смешанными отзывами игроков или недостаточным уровнем популярности в своей серии, чтобы называться лучшими проектами «всех времен», вроде HUMANKIND, Battlefield 2042 или Batman: Arkham Knight.
Ознакомиться с подборкой «лучших игр всех времен» можно по следующему адресу. Также предлагаем посмотреть главную страницу распродажи, где можно найти различные подборки по жанрам игр, такие как ужасы, ролевые, выживание, стратегии и тому подобное.
Летняя распродажа в Steam продлится до 20:00 11 июля по Киеву.
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