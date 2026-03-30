В Steam обновили систему расчета региональных цен

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Valve обновила систему расчета региональных цен в Steam, которая поможет разработчикам устанавливать стоимость в 35 валютах и 4 региональных группах по всему миру.


Ключевым обновлением стали дополнительные методы конвертации цен, которых в Steam теперь три:

  • На основе текущего валютного курса — для этого метода используется курс обмена валют в указанное время.
  • Конвертация на основе покупательной способности — на основе публичных данных о средней покупательной способности населения в конкретной стране и/или регионе.
  • Конвертация с несколькими переменными — используются различные наборы данных для каждой валюты, в частности местная покупательная способность населения, ориентировочная стоимость подобных товаров индустрии развлечений и курс обмена (именно этот больше всего соответствует методу, который ранее использовал инструмент цен).

В Steam оновили систему розрахунку регіональних цін

Важно: это не правила, а рекомендации; финальное решение по установлению цены остается за разработчиками и издателями.


«Эти методы конвертации призваны помочь разработчикам принимать взвешенные решения по установлению цен и выбирать тот вариант, который лучше всего соответствует их целям. Некоторые разработчики могут сочетать различные методы для установления цен на свою игру в одной или нескольких валютах, а некоторые — делают все вручную», — отмечает компания в сообщении.

Дополнительно Valve напомнила ключевые правила по изменению цены в Steam: в частности, если разработчик повышает цену (хотя бы в одной валюте), на игру накладывают 30-дневное ограничение по участию в сезонных распродажах. Также компания подтвердила, что вскоре пересмотрит региональные цены и на собственные игры.

Источник: Steam

