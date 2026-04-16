Новости Игры 16.04.2026

Второе дыхание для 8 ГБ: Valve внедряет технологию приоритезации видеопамяти

Valve спасает видеокарты с 8 ГБ памяти: новый патч для игр / Wccftech

Компания Valve продолжает совершенствовать игровую экосистему Linux предлагая решение для одной из самых острых проблем современного гейминга — дефицита видеопамяти. Разработчица Натали Фок, сотрудничающая с Valve, представила патчи для ядра Linux, кардинально меняющие работу с VRAM.


Суть нововведения заключается в интеллектуальном управлении ресурсами видеокарты. Ранее система могла вытеснять игровые данные из видеопамяти в медленную оперативную память (RAM) в пользу фоновых процессов, таких как браузеры или мессенджеры, что приводило к резкому падению FPS и заиканиям.

Новый механизм устанавливает для игр наивысший приоритет. Теперь Linux сначала очищает видеопамять от сторонних приложений, оставляя максимум пространства для активной игры. Это позволяет картам с 8 ГБ памяти работать значительно эффективнее в «тяжелых» проектах.

Результаты тестирования в «Cyberpunk 2077» показали, что благодаря этой оптимизации удается высвободить до 1.3 ГБ дополнительной видеопамяти. Это критично для систем, где игра потребляет порядка 7-8 ГБ, фактически устраняя необходимость снижать настройки текстур.


На данном этапе технология ориентирована на пользователей Linux и SteamOS. Патчи уже доступны для дистрибутива CachyOS и впоследствии могут стать частью стандартного ядра Linux, что сделает их доступными для всех игроков на этой платформе.

Важно отметить, что сейчас улучшения касаются владельцев видеокарт от AMD и Intel. Из-за особенностей закрытых драйверов NVIDIA Реализация подобной приоритезации для «зеленых» карт пока остается под вопросом.

Это решение является особенно актуальным на фоне слухов о новых устройствах от Valve, которые могут использовать среднебюджетные графические чипы. Оптимизация на уровне системы позволяет значительно продлить срок службы железа, которое ранее считалось недостаточным для современных требований.

Для геймеров это означает, что 8 ГБ видеопамяти больше не является приговором для разрешения 1080p или даже 1440p. Valve в который раз доказывает, что программная оптимизация может быть не менее эффективной, чем наращивание аппаратных мощностей.

Источник: Wccftech



