В Steam начался «Фестиваль автоматизации» со скидками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory и другие

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

В Steam началась одна из запланированных распродаж, которая продлится неделю — «Фестиваль автоматизации 2025». Он закончится 21 июля.

В этот раз акция посвящена играм с автоматизацией, оптимизацией процессов и построением производственных цепочек. Фестиваль подойдет тем, кто любит конвейеры, дроны, гипертрубы или просто налаживание процессов.

Также Valve, как всегда, приготовила приятные подарки — на этот раз в коллекцию вошли рамка профиля в стиле «конвейерной ленты», тематический анимированная наклейка и подвижный аватар. Бесплатные бонусы доступны в разделе «Предметы за баллы» — просто перейдите по ссылке и заберите свою.

Традиционно мы подготовили небольшой список игр, которые можно выхватить в Steam по скидке:

К сожалению, хит Factorio (₴300) по скидке не продают, чего не было никогда и раньше — зато для нее доступна демоверсия. Также почему-то на «Фестивале автоматизации» не найти Oxygen Not Included (₴329), хотя она могла бы хорошо вписаться в него. То же самое касается Mindustry, которая стоит ₴169. Хотя перечисленные игры не продают по скидкам — их цена не настолько «кусается», чтобы проигнорировать интересные проекты.

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