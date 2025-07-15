В Steam начался «Фестиваль автоматизации» со скидками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory и другие

В Steam началась одна из запланированных распродаж, которая продлится неделю — «Фестиваль автоматизации 2025». Он закончится 21 июля.
В этот раз акция посвящена играм с автоматизацией, оптимизацией процессов и построением производственных цепочек. Фестиваль подойдет тем, кто любит конвейеры, дроны, гипертрубы или просто налаживание процессов.
Также Valve, как всегда, приготовила приятные подарки — на этот раз в коллекцию вошли рамка профиля в стиле «конвейерной ленты», тематический анимированная наклейка и подвижный аватар. Бесплатные бонусы доступны в разделе «Предметы за баллы» — просто перейдите по ссылке и заберите свою.
Традиционно мы подготовили небольшой список игр, которые можно выхватить в Steam по скидке:
- Satisfactory — ₴518 (-30%);
- Dyson Sphere Program — ₴223 (-20%);
- Shapez 2 — ₴266 (-30%);
- Turing Complete — ₴195 (-30%);
- Captain of Industry — ₴392 (-30%);
- Foundry — ₴510 (-30%);
- Rail Route — ₴257 (-50%);
- Final Factory — ₴197 (-50%);
- World Factori — ₴518 (-30%);
- Shenzhen I/O — ₴162 (-50%);
- Plan B: Terraform — ₴289 (-15%).
К сожалению, хит Factorio (₴300) по скидке не продают, чего не было никогда и раньше — зато для нее доступна демоверсия. Также почему-то на «Фестивале автоматизации» не найти Oxygen Not Included (₴329), хотя она могла бы хорошо вписаться в него. То же самое касается Mindustry, которая стоит ₴169. Хотя перечисленные игры не продают по скидкам — их цена не настолько «кусается», чтобы проигнорировать интересные проекты.
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