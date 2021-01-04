В Telegram активизировались мошенники, предлагающие переходить по сокращённым ссылкам и ворующие доступ к аккаунтам





Во время праздников в украинском сегменте мессенджера Telegram активизировалась активность мошенников. В личных сообщениях и в группа начали в большом количестве публиковать сообщения с призывом перейти по сокращённой ссылке вида bit.ly. Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к учётным записям пользователей.

Если перейти по такой мошеннической ссылке, злоумышленники предложат ввести свой номер, а затем запросят код авторизации из SMS. Если предоставить им эту информацию, они получат доступ к аккаунту пользователя. Причём, как отмечают некоторые пострадавшие пользователи, проблемы с входом в учётную запись Telegram могут возникнуть даже без передачи номера телефона и кода из SMS – достаточно простого перехода по мошеннической ссылке. После получения контроля над аккаунтом, злоумышленники рассылают сообщения с фишинговыми ссылками всем контактам пользователя.

Тем пользователям, которые в последнее время переходили по ссылкам вида bit.ly, рекомендуется проверить состояние своей учётной записи в Telegram. Для этого в приложении нужно зайти в настройки и выбрать раздел «Устройства». Здесь отображаются все активные сеансы на различных устройствах для данной учётной записи. Здесь можно закрыть все незнакомые сеансы. Также рекомендуется изменить пароль двухэтапной аутентификации.

«Если вы раньше высылали в Telegram (не в секретных чатах) пароли к другим учетным записям, стоит их поменять», — советуют в «Лаборатории цифровой безопасности».

Источник: AIN