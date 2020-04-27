В Telegram обнаружены боты, которые по номеру телефона выдают ИНН и паспортные данные (включая прописку) украинцев. В утечке винят «ПриватБанк»





И еще одна история из разряда «никогда такого не было», связанная с утечкой персональных данных украинцев. В Telegram обнаружены два бота, торгующие персональными данными украинских пользователей. Один бот под названием «Досье» уже закрыт, а второй пока работает, сообщает AIN.

В боте «Досье» за отдельную плату по телефонному номеру можно было узнать ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. Второй бот, использующий ту же базу данных, еще работает. Расценки у него такие же: 10 запросов стоят $50, 50 — $100, 200 — $200.

В обсуждении первого бота на Facebook пользователи отмечают, что, скорее всего, речь об украденной базе «ПриватБанка». В пресс-службе банка эту информацию подтвердили лишь косвенно, отметив, что знают об инциденте и обратились в правоохранительные органы. Увы, никаких подробностей о том, насколько масштабной является утечка, когда она произошла и сколько клиентов затронула, пока нет.

«Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов», — сообщили в банке.

Источник: AIN