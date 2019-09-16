Nissan провел закрытую презентацию электрокроссовера с запасом хода 500 км и ускорением до сотни за 5 секунд, который собирается запустить в серию в 2021 году

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Японский автопроизводитель Nissan провел закрытую презентацию электрического кроссовера для американских дилеров бренда, чтобы услышать мнение людей, которые будут непосредственно влиять на успешность продаж модели.

Официальной информации о новинке пока нет, однако присутствующие на мероприятии поделились некоторыми деталями. Итак, электрокроссовер получит запас хода на уровне 300 миль (483 км) и ускорение до 60 миль/час (~100 км/ч) менее, чем за 5 секунд. По внешним размерам электромобиль будет соответствовать модели Nissan Rogue/Qashqai, но по объему салона — более крупной модели Nissan Murano.

Отметим, что еще в 2017 году Nissan представил концепт электрического кроссовера Nissan IMx с запасом хода 600 км и пообещал превратить его в серийную модель в ближайшие несколько лет. Соответственно, можно предположить, что будущая новинка позаимствует основные черты дизайна у данного концепта.

Ожидается, что неназванная пока новинка будет представлена во второй половине 2021 года и станет одним их представителей обещанной производителем группы из восьми новых электромобилей. Интересно, что появление такой модели ранее ожидалось в 2019 году, однако по каким-то причинам сроки выхода на рынок перенесли.

Nissan уже вписал свое имя в историю развития электромобилей благодаря распространенной модели Nissan Leaf, поэтому желание расширить свою «зеленую» линейку представителем самого популярного класса было более чем ожидаемым.

Напомним, что в начале текущего года был анонсирован концепт электромобиля Nissan IMs, представляющий собой «высокий спортседан» с парой двигателей мощностью 480 л.с., батареей на 115 кВтч и запасом хода 600 км.

Источник: Motor1