В Токио представили концепт электрического кроссовера Mitsubishi e-Evolution с футуристичным дизайном, тремя двигателями и ИИ в роли «инструктора по вождению»

Как и ожидалось, в рамках Токийского автошоу был представлен концепт Mitsubishi e-Evolution, представляющий собой полностью электрический кроссовер с интегрированным искусственным интеллектом и средствами связи для подключения к облачным сервисам.

Силовая установка концепта построена на трех электродвигателях, один из которых приводит в движение передние, а два оставшихся — задние колеса. Они объединены активным межколесным дифференциалом с электронным управлением, который в свою очередь включен в систему управления динамическими характеристиками автомобиля. Последняя задействует двигатели, подвеску и тормоза с электрическими суппортами для улучшения поведения электромобиля на дороге и бездорожье.

Аккумуляторная батарея расположена под полом в средней части кузова, создавая более низкий центр тяжести для повышения устойчивости. К сожалению, представители Mitsubishi не озвучили технические характеристики e-Evolution, ограничившись эпитетами «высокий крутящий момент» и «емкая батарея».

Практически всю ширину приборной панели занимает плоский экран, на который выводится информация об окружающей обстановке, навигационные данные и сообщения с инструкциями. По бокам от него размещены два экрана меньшего размера, на которых отображается видео с передней и задней камер.

Система искусственного интеллекта собирает данные от многочисленных датчиков, подстраивая автомобиль под стиль вождения конкретного водителя. В специальном режиме обучения система определяет уровень водительского мастерства и создает персонифицированную программу на основе голосовых рекомендаций и сообщений на панели приборов.

По словам представителей компании, прототип Mitsubishi e-Evolution иллюстрирует стратегическое направление развития будущих автомобилей бренда, так что в ближайшие годы можно ожидать появления серийной модели на его основе.

Источник: Mitsubishi