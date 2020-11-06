В Украине хотят ужесточить уголовную ответственность за сексуальное насилие над детьми в интернете — лишать свободы на срок от 8 до 15 лет

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Законопроект № 3055 об ужесточении уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за сексуальные преступления в отношении детей, совершенные в интернете, 5 ноября прошел первое чтение в Верховной раде. В его разработке приняли участие сотрудники киберполиции Украины.

Соответствующие поправки будут внесены в статьи 155 «Домагання дитини для сексуальних цілей» (ст. 156-1 УК); «Свідоме одержання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії» (ст. 301-1 УК); «Свідоме одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження» (ст. 301-2 УК).

В киберполиции Украины особо подчеркивают, что сейчас УК не предусматривает никакой ответственности за сознательный доступ к детской порнографии в интернете, а наказание за создание и распространение таких материалов — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, законопроект дополняет уголовный процессуальный кодекс Украины положениями о том, что уголовное производство в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или несовершеннолетнего лица должно быть осуществлено немедленно и рассмотрено в суде в первую очередь, и инициирует введение дополнительных гарантий учета наилучших интересов ребенка при проведении допроса (ст. ст. 28, 224 УПК в редакции проекта).

Также законопроект предполагает введение особого механизма предотвращения (профилактики) насилия над детьми для работников, которыми с ними контактируют, и конкретизировать меры по защите детей, пострадавших от сексуального насилия или стали его свидетелями (ст. ст. 3, 10 и 30-2 ЗУ «Про охорону дитинства».