В Украине начинаются продажи обновлённой линейки ноутбуков Lenovo ThinkPad для бизнеса

Компания Lenovo представила в Украине обновлённую линейку ноутбуков для бизнеса ThinkPad, включая флагманский ноутбук ThinkPad X1 Carbon (6-го поколения) и трансформер ThinkPad X1 Yoga (3-го поколения). Также были презентованы новые модели T-серии ThinkPad (T480 и T480s), серии Edge (ThinkPad E580 и E480) и ThinkPad V330 15.

ThinkPad X1 Carbon 6-го поколения позиционируется в качестве самого лёгкий в мире 14-дюймового бизнес-ноутбука, предназначенный для эксплуатации как в офисе, так и в самых сложных условиях. Он имеет массу от 1,1 кг и способен работать в автономном режиме до 15 часов, а восстановить до 80% заряда батареи можно всего за час подзарядки. Устройство оснащено процессором Intel Core восьмого поколения и 14-дюймовым дисплеем с разрешением WQHD (2560×1440 точек) с антибликовым покрытием и яркостью 500 нит. В качестве опции доступна сенсорная панель. Заявлена поддержка Dolby Vision (HDR) – впервые в ноутбуках серии X1. Высокий уровень безопасности обеспечивают сканером отпечатка пальца, функциями аутентификации FIDO и специальной крышкой-слайдером ThinkShutter, которая прикрывает веб-камеру, когда ее не используют. Кроме того, данные шифруются с помощью дискретного доверенного платформенного модуля (dTPM). Устройство изготавливается в корпусе из четырехслойного углеродного волокна с каркасом из магниевого сплава. В Украине ноутбук ThinkPad X1 Carbon (6-го поколения) будет доступен по цене от 47700 грн.

ThinkPad X1 Yoga (3-го поколения) является функциональным устройством класса 2-в-1. Он может использоваться в режиме планшета или и ноутбука, что достигается разворачиванием экрана на 360 градусов. Для работы в офисных приложениях над поверхностью устройства поднимается клавиатура со стандартной раскладкой, которая прячется в корпус при переходе в режим планшета. 14-дюймовый дисплей с разрешением WQHD поддерживает HDR и возможность использования стилуса ThinkPad Pen Pro. При этом распознаётся до 2048 уровней нажатия. Среди прочих особенностей упоминается поддержка связи LTE-A. В Украине ноутбук ThinkPad X1 Yoga (3-го поколения) будет доступен по цене от 57999 грн.

14-дюймовые ноутбуки ThinkPad T480 и ThinkPad T480s работают на базе процессора Intel Core 8-го поколения и оперативной памяти DDR4 (T480 – до 32 ГБ; T480s – до 24 ГБ), оснащены встроенными технологиями безопасности, что позволяет работать за пределами офиса. ThinkPad T480 поддерживает технологию PowerBridge с возможностью быстрой замены аккумулятора. В ThinkPad T480s реализована функция быстрой зарядки, которая восстанавливает заряд батареи в течение часа на 80%. В Украине ноутбуки ThinkPad T480 и ThinkPad T480s будут доступны по цене от 38800 грн и 41480 грн, соответственно.

15,6-дюймовый ноутбук ThinkPad E580 с Full HD-экраном (1920×1080 точек) и процессором Intel Core i7 8-го поколения может работать в автономном режиме до 13 часов. Он имеет клавиатуру с подсветкой и массу на уровне 2,1 кг. В Украине ноутбук ThinkPad E580 будет доступен по цене от 18680 грн.

Ноутбук ThinkPad E480 оснащён 14-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением и антибликовым покрытием. В системе используется энергоэффективный процессор Intel Core и компонентами для защиты информации. Время автономной работы — около 13 часов. В Украине ноутбук ThinkPad E480 будет доступен по цене от 18500 грн.

ThinkPad V330 15 позиционируется в качестве надёжного и прочного устройства, разработанного специально для длительной интенсивной эксплуатации. Ноутбук выдерживает удары, падения, перепады температур, способен работать в условиях повышенного давления. Аппарат оснащён 15-дюймовым дисплеем и процессором Intel Core до 8-го поколения. В Украине ноутбук ThinkPad V330 15 будет доступен по цене от 12190 грн.

Для серии ThinkPad доступен широкий список дополнительных аксессуаров: мониторы, док-станции, мыши, клавиатуры, жесткие диски и многое другое.