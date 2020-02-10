В Украине планируется внедрить электронный военный билет

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Как сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в одном из недавних интервью, в скором времени в украинской армии начнут внедрять электронные военные билеты. Работа в тестовом режиме начнётся уже в первом полугодии.

«В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму», — заявил министр обороны.

Андрей Загороднюк уточнил, что в текущем полугодии первые электронные военные билеты будут тестовыми, а внедрение полноценной системы займёт ещё некоторое время – «может ещё год».

Министр обороны добавил, что электронный военный билет будет выполнен в виде карты со штрих-кодом, которую можно будет хранить в телефоне и как пластиковую карточку. Каждой уникальной карте будет соответствовать запись в электронной системе учёта.

«Это гораздо лучше, чем тот, что сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы представляем этот проект уже в феврале», — отметил Загороднюк.

Министр обороны также уточнил, что правительство собирается оцифровать весь воинский учет.

Источник: «Лига»