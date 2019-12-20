В Украине представили электрический минивэн MAN eTGE с двигателем 100 кВт, батареей 36 кВтч и запасом хода 173 км (NEDC)

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Украинский офис MAN Truck&Bus привез в Киев для изучения спроса свой первый полностью электрический фургон MAN eTGE. Бесшумный двигатель позволяет без проблем использовать этот легкий коммерческий электромобиль практически круглосуточно для доставки разнообразных грузов. Грузовой объем автомобиля составляет 10,7 м3, полный вес — 4,2 тонны, грузоподъемность — 1,75 тонны.

В модели MAN eTGE используется электродвигатель мощностью 100 кВт (136 л.с.) с бесступенчатой ​​системой привода. Крутящий момент на старте при полной нагрузке равен 290 Нм. Максимальная скорость ограничена на отметке 90 км/ч для оптимальной энергоэффективности, такой скорости вполне достаточно для использования в городской черте.

Батарея емкостью 35,8 кВтч встроена в каркас фургона для экономии места и обеспечения оптимального распределения нагрузки. Запас хода от полного заряда батареи достигает 173 км (NEDC) и 115 км (WLTP), при этом электромобиль способен восполнять часть энергию за счет рекуперации. По мнению компании этого вполне достаточно, так как обычно среднее расстояние передвижения в городских условиях колеблется в пределах 60-80 км.

Полная зарядка до 100% емкости происходит за 5 часов 20 минут с помощью розетки переменного тока (7,2 кВт) или быстрого заряда постоянного тока до 80% за 40 минут с помощью разъема комбинированной системы зарядки CCS (40 кВт). Кроме того, фургон можно зарядить с помощью обычной розетки 220В.

MAN предоставляет 8 лет гарантии или 160 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше, на надлежащее функционирование аккумуляторной батареи. Под этим термином производитель подразумевает падение емкости не более чем на 30%, то есть в течение всего гарантийного срока емкость батареи не должна уменьшаться ниже 70% от изначальной.

О сроках начала продаж MAN eTGE в Украине и розничной стоимости информации пока нет.

Источник: MAN