В Украине стартовали продажи 10-дюймовых планшетов Lenovo Tab M10 и Tab P10 по цене от 6799 гривен и 10 499 гривен

Компания Lenovo объявила о начале продаж в Украине новых Android-планшетов Lenovo Tab M10 и Lenovo Tab P10. Обе модели оснащаются аналогичными 10,1-дюймовыми IPS-матрицами с разрешением 1920×1200 пикселей и процессорами Qualcomm Snapdragon 450, их функциональность отличается в деталях.

К примеру, модель Lenovo Tab M10 оборудована двумя, а модель Lenovo Tab P10 — четырьмя динамиками, обеспечивающими объемный звук и создающими эффект присутствия с помощью технологий с поддержкой Dolby Atmos. Обе модели работают на Android 8.0 и поддерживают многопользовательский режим при котором каждый член семьи может создать собственный профиль и персонализировать устройство, установив свои приложения, темы и учетные данные социальных сетей.

Планшет Lenovo Tab M10 оснащен 3 ГБ оперативной памяти и накопителем данных на 32 ГБ с поддержкой карт MicroSD емкостью до 256 ГБ. Он работает в сетях Wi-Fi и LTE/3G (в зависимости от комплектации) и оснащается GPS-модулем. Модель оснащена фронтальной камерой на 2 Мп с постоянным фокусом и основной камерой на 5 Мп с автофокусом. Емкость батареи планшета составляет 4850 мАч, что позволяет непрерывно просматривать видео в течение 8 часов.

Старшая модель Lenovo Tab P10 отличается сканером отпечатков пальцев и более тонким стильным корпусом с тонкой окантовкой экрана, металлической рамкой и стеклянной задней крышкой. В ней используется тот же процессор, однако в зависимости от комплектации оперативная память устройства может доходить до 4 ГБ, а емкость накопителя — до 64 ГБ данных (плюс поддержка карт MicroSD). Планшет работает в сетях Wi-Fi и LTE/3G и умеет определять местоположение. Владелец получает в свое распоряжение основную камеру на 8 Мп с автофокусом и фронтальную камеру на 5 Мп для видеозвонков. Мощный аккумулятор на 7000 мАч обеспечивает до 15 часов автономной работы в режиме просмотра видео.

В Украине планшеты Lenovo Tab M10 и Lenovo Tab P10 доступны в белом и черном цветах по цене от 6799 гривен и 10 499 гривен соответственно.

Источник: Lenovo