В Украине стартовали продажи умных часов Huawei Watch GT 2e с функцией мониторинга уровня насыщения крови кислородом по цене 4999 грн

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В Украине стартуют продажи новой модели из серии умных часов Huawei Watch GT 2 — Huawei Watch GT 2e, которые отличаются улучшенными функциями мониторинга здоровья и дополнительными режимами тренировок.

В частности, функция мониторинга уровня насыщения крови кислородом (SpO2) позволяет в течение минуты измерить уровень SpO2 и оценить состояние здоровья по данному показателю. Технологии отслеживания уровня стресса TruRelax, мониторинга качества сна TruSleep 2.0 и определения частоты сердечных сокращений Truseen 3.5 предоставляют комплексную информацию о состоянии здоровья в режиме реального времени. Кроме того, смарт-часы Huawei Watch GT 2e поддерживают новую функцию отслеживания женского цикла.

Часы Huawei Watch GT 2e поддерживают 100 персональных режимов тренировок, среди которых ходьба, аэробика, йога, занятия на эллиптическом и велотренажере, бег на беговой дорожке и многие другие. Кроме того, Huawei Watch GT 2e автоматически распознают шесть основных видов тренировок для интеллектуального отслеживания результатов.

Huawei Watch GT 2e работают на базе фирменного чипсета Kirin A1, обеспечивающего высокую производительность и низкое энергопотребление. Время работы смарт-часов без подзарядки в обычном режиме достигает 2 недель, а в активном режиме GPS — 30 часов.

В часы встроено 2,3 ГБ памяти для хранения до 500 музыкальных треков, при этом благодаря возможности проигрывать песни прямо с часов с помощью наушников с поддержкой Bluetooth 5.1 не нужно деражть под рукой смартфон во время тренировок. Смарт-часы также поддерживают функцию дистанционного управления камерой смартфона, что позволяет легко сделать фото с неожиданного ракурса. Уровень влагостойкости смарт-часов составляет 5 АТМ.

Дизайн Huawei Watch GT 2e стал более «спортивным» по сравнению с предыдущей моделью благодаря силиконовым ремешкам с перфорацией, модель доступна в трех новых цветах: «Черном» (Graphite Black), «Красном» (Lava Red) и «Зеленом» (Mint Green). Смарт-часы также оснащены обновленными динамическими циферблатами, которые можно настроить в соответствии с личными предпочтениями.

С 15 мая 2020 года смарт-часы Huawei Watch GT 2e будут доступны в Украине по рекомендованной цене 4 999 грн. В комплекте со смарт-часами поставляется один ремешок в стандартном размере 22 мм, больше фирменных ремешков во всех доступных цветах можно будет приобрести отдельно. До 31 мая в рамках специального предложения покупатели часов получат в подарок весы Huawei Smart Scale.

Источник: Huawei