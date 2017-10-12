В Украине запустился стартап мобильной бухгалтерии mTax, который позволит украинским ФЛП вести бухгалтерию со смартфона и в онлайне

В Украине запустился стартап мобильной бухгалтерии mTax, который позволит физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) полностью вести свою бухгалтерию в режиме онлайн с помощью смартфона или ПК. Сервис предлагает своим клиентам не только удобные онлайн-инструменты для самостоятельного аккаунтинга, но и может полностью взять на себя ведение бухгалтерии.

Компания mTax является совместным предприятием украинского сетевого хай-тек кластера Borsch Ventures и польской компании Edge One Solutions. В честь запуска сервиса предоставляет первый месяц пробного периода бесплатно. Для ФЛП на едином налоге доступны три тарифа: минимальный за 250 грн/мес, оптимальный за 425 грн/мес и расширенный за 1060 грн/мес. Предпрнимателям на общей системе налогообложения услуги mTax обойдутся в 2010 грн/мес.

Перечень услуг компании включает создание и подачу отчетов, контроль оплаты налогов, обработку банковских выписок, ведение книги доходов и многое другое. Пользователь сможет контролировать и отслеживать всю процедуру в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте mTax.com.ua.

«Идея сервиса была позаимствована в Польше, где большая часть рынка бухгалтерского аутсорса уже давно ушла в мобильные телефоны и веб, а хаотический рынок бухгалтеров-фрилансеров практически исчез. Как следствие, сервис на бухгалтерские услуги в Польше стал максимально стандартизирован. Ошибки, связанные с человеческим фактором в бухгалтерском деле сведены к минимуму, а цены на такой сервис стали более доступными», — рассказывает директор компании «МТАКС Украина» Владимир Баскаков.

Руководитель сервиса также отметил, что бухгалтерский сервис mTax особенно актуален в Украине для предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса, в том числе как инструмент оптимизации финансовых и временных затрат на ведение бухгалтерского учета и своевременной сдачи отчетности.

Для того, чтобы получить доступ ко всем возможностям платформы, пользователю потребуется оставить свой контактный номер телефона, предоставив необходимую информацию менеджеру компании.

Используя сервис, клиенту mTax достаточно периодически заходить в систему для добавления недавних документов (договоров, актов, накладных, счетов), заключенных со своими контрагентами. При необходимости, пользователь также сможет отслеживать самую актуальную аналитику по своим доходам и расходам, консультироваться с личным бухгалтером и т.д.

Отметим, что аналогичные услуги по ведению онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса также предоставляет сервис Taxer.ua, который предлагает пользователям бесплатный профиль или платную подписку стоимостью 450 грн в год.

Источник: mTax