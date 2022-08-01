В Украине заработал государственный портал розыска детей — «Дети войны»

В Украине заработал государственный портал для розыска детей — информационная платформа «Дети войны», которая будет помогать правоохранительным органам собирать данные о юных украинцах, пострадавших во время войны, в том числе тех, кто пропал без вести или был перемещен на временно оккупированные территории и депортированы в рф. О запуске инициативы сообщили в Офисе Президента Украины.

Портал выполняет две основные функции:

Информирование («Дети войны» — единственная платформа, предоставляющая актуальные и сводные данные о детях, пострадавших в результате войны россии против Украины, погибли, получили ранения, пропали без вести или были депортированы, и тех, кого удалось разыскать и спасти. Правоохранительные органы и Национальное информационное бюро ежедневно обновляет количественные показатели).

Помощь в розыске детей (платформа позволяет связаться с правоохранительными органами, в частности Национальной полицией, Офисом Генерального прокурора, а также Национальным информационным бюро).

Сайтом могут воспользоваться как родители потерявшегося ребенка, который был перемещен или депортирован, так и все, кто имеет любую информацию о пропавших детях, нарушениях их прав и преступлениях, совершенных против них.

Этот портал создан как инструмент для поиска детей, их спасения и освобождения из мест принудительного перемещения или депортации. Мы обращаемся к вам: если вам известно что-либо из вышеперечисленного, воспользуйтесь этим порталом, и, возможно, именно ваш решительный шаг решит вопрос жизни ребенка. Информация, размещенная на портале, – наглядное свидетельство геноцида украинских детей и преступлений против человечности, которые армия России ежедневно совершает в отношении украинского народа», Дарья Герасимчук, уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации

Для поддержки работы портала был сформирован консультационный центр при Офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, где можно получить офлайн-и онлайн-консультацию.

Курс Full Stack вечірній Отримуйте завдання від фахівців, що практикують, і вчіться у вільний від роботи час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

На сегодня из открытых источников известно о как минимум 450 тысячах перемещенных и депортированных на территорию россии детей. Кроме этого, на сегодня 693 ребенка ранены, 358 погибли, 203 пропали без вести и по меньшей мере 5754 принудительно перемещены и депортированы. По состоянию на 1 августа правоохранители нашли 4039 находившихся в розыске детей, 47 удалось вернуть из депортации.