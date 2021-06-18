В Україні стартували офіційні продажі електромобіля Nissan Leaf, авто вже доступні у дилерів для тест-драйвів та придбання





Компанія «Ніссан Мотор Україна» оголосила початок продажів електромобілів Nissan Leaf в Україні. Продажі відбуватимуться через офіційну сертифіковану мережу, автомобілі вже знаходяться в дилерських центрах та доступні для тест-драйвів та придбання.

Клієнтам компанії пропонуються Nissan Leaf з батареєю ємністю 40 кВт*год. З таким акумулятором запас ходу автомобіля становить 389 км в міському режимі та 270 км в змішаному. Заряджання батареї може відбуватися через звичайну розетку, настінний зарядний пристрій або ж через швидку зарядку CHAdeMO, яка дозволяє поновити заряд батареї до 80% всього за одну годину.

Потужність електромотору оновленого Nissan Leaf становить 150 к.с., а максимальний крутний момент 320 Нм. Завдяки цьому автомобіль досягає позначки 100 км/год за 7.9 секунд і розвиває максимальну швидкість 144 км/год.

На всі офіційно придбані Nissan Leaf діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу, гарантія на електричні компоненти становить 5 років або 100 000 км пробігу, а також гарантія на збереження ємності батареї 8 років або 160 000 км пробігу.

В Україні Nissan Leaf пропонується у комплектації N-Connecta за ціною від 962 340 гривень. Ця комплектація включає в себе багато опцій, які роблять керування автомобілем максимально комфортним та безпечним. Зокрема, інтелектуальна педаль e-Pedal забезпечує плавне прискорення, стабільне керування без ривків та низький рівень шуму. Система ефективного використання тепла HEAT PUMP дозволить швидко обігріти салон взимку з мінімальними затратами батареї. Мультимедійна система NissanConnect з восьмидюймовим сенсорним екраном підтримує Apple Car Play та Google Android Auto і забезпечує повну синхронізацію зі смартфоном власника.

Максимальну допомогу водію в керуванні автомобілем надають інтелектуальний круїз-контроль, інтелектуальна система кругового огляду, передні і задні датчики паркування, система допомоги при старті вгору (HSA). За безпеку відповідають система автоматичного перемикання світла, інтелектуальна система контролю рядності руху, система попередження про перехресний рух позаду автомобіля, система моніторингу «сліпих зон», інтелектуальна система екстреного гальмування, Full LED фари та LED передні протитуманні фари. Комфорт в салоні створюють клімат-контроль, підігрів керма та передніх і задніх сидінь.

Ще однією причиною обрати Nissan Leaf є умови покупки автомобіля за програмою Nissan Finance, згідно яким авто можна придбати у кредит з відсотковою ставкою від 0,01%, а строк кредитування становитиме до семи років. Завдяки даним умовам щомісячний платіж становить від 7378 гривень.Більш детальна інформація про оновлений Nissan Leaf доступна за наступним посиланням.

Джерело: Ніссан Мотор Україна