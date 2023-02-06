В Украине появились TWS-наушники HUAWEI FreeBuds 5i — ANC и одновременное подключение двух устройств за 3300 грн

Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) в Украине сообщило о начале продаж беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds 5i с поддержкой активного шумоподавления (ANC).

Как отмечает производитель, HUAWEI FreeBuds 5i оснащены гибридной технологией шумоподавления. Технология ANC основана на использовании двух микрофонов, которые не только обнаруживают внешний шум, но и улавливают дополнительный шум в ушном канале, обеспечивая максимальное шумоподавление до 42 дБ. Наушники позволяют выбирать между Комфортным, Сбалансированным и Максимальным режимами шумоподавления. Дополнительно новинка оснащена функцией шумоподавления с искусственным интеллектом для телефонных звонков. Она позволяет различать и улучшать пользовательский голос с помощью алгоритма ИИ. И еще поддерживается режим прозрачности.

Каждый наушник содержит 10-миллиметровый динамический драйвер и аккумулятор емкостью 55 мАч. От одного заряда батареи наушники могут работать в режиме воспроизведения музыки до 6 часов при активированной функции ANC и до 7,5 часов при выключенной ANC. Благодаря дополнительному аккумулятору емкостью 410 мАч в чехле автономность увеличивается до 18,5 и 28 часов соответственно. Быстрая зарядка в течение 15 минут обеспечивает до 4 часов воспроизведения звука.

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Для подключения к источникам звука используется беспроводной интерфейс Bluetooth 5.2. HUAWEI FreeBuds 5i поддерживают одновременное подключение к двум устройствам для быстрого переключения между различными устройствами и операционными системами. Наушники обеспечивают воспроизведение музыки в соответствии с сертификацией Hi-Res Audio Wireless (Hi-Res). Дополнительно сообщается об аудиокодеке LDAC HD и нескольких эффектах эквалайзера. Устройство имеет защиту от влаги IP54.

HUAWEI FreeBuds 5i доступны в продаже в Украине с 6 февраля 2023 года по рекомендуемой цене 3299 грн.