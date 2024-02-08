В Украине зафиксировано более 5 тысяч киберинцидентов – Федоров о киберугрозах и кибербезопасности

7 и 8 февраля в столице проходил анонсированный ранее форум Kyiv International Cybersecurity Forum 2024, посвященный вопросам кибербезопасности. Участие в этом мероприятии приняли как украинские чиновники, так и представители Государственного департамента США, стран НАТО и ЕС.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подчеркнул, что нашей стране необходимо усиленно развиваться в киберпространстве. В ходе встречи с американскими партнерами он обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Федоров напомнил, что российское полномасштабное вторжение в 2022 году начиналось именно с киберпространства: 14 января 2022 года были масштабные атаки на сайты государственных учреждений. По словам министра, на сегодня в Украине зафиксировано более 5 тыс. киберинцидентов.

«Враг продолжает развиваться и усиливать атаки – не только на государственный сектор, но и на частный. россия внедряет в своих университетах профильные предметы, как атаковать конкретную сферу Украины. То есть враг постоянно думает, как нанести удар в киберпространстве», – отметил Михаил Федоров.

Дополнительно он подчеркнул, что «цифровое государство выстояло, потому что мы регулярно усиливали киберустойчивость».

Михаил Федоров провел встречу с послом США по особым полномочиям по вопросам киберпространства Натаниелем Фиком и главой Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли. В ходе встречи обсуждали «надежность украинской цифровой инфраструктуры, в частности телекома». Также озвучили кратко- и долгосрочные потребности Украины в сфере киберзащиты.

Министр добавил, что в декабре 2023 года начали Таллиннский механизм — это инструмент сотрудничества 11 стран в киберпространстве. Вместе с тем, Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) находится на постоянной связи с американскими партнерами и постоянно обмениваются информацией о киберугрозах. Кроме того, Агентство США по международному развитию помогает Украине повышать уровень кибербезопасности, помогает с оборудованием и программным обеспечением.

Госспецсвязи отдельно сообщило об усилении сотрудничества между украинскими и эстонскими специалистами по кибербезопасности. В ходе встречи обсудили перспективы усиления взаимодействия между CERT-UA и аналогичным подразделением из Эстонии CERT-EE. Ключевое – обеспечить эффективный и максимально оперативный двусторонний обмен информацией о киберугрозах, результатах исследования кибератак, уязвимостях в защите информационных систем, а также обмен опытом реагирования на действия российских хакеров.