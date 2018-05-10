В «Укрзалізниці» рассказали, где в поездах установят камеры видеонаблюдения и зачем они нужны

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На прошлой неделе мы узнали, что «Укрзалізниця» планирует в рамках очередного тендера закупку систем видеонаблюдения для пассажирских поездов на сумму более 7,5 млн грн. Теперь же стали известны новые подробности, которыми представители государственного оператора железнодорожных перевозок поделились в сообщении источнику.

Начать стоит с того, что новшеством установка камер видеонаблюдения для «Укрзалізниці» не является. Оказывается, в некоторых пассажирских поездах они уже установлены. Впрочем, более подробных данных в компании не приводят.

Что касается ответа на вопрос «Зачем?». Как объясняют в «Укрзалізниці», видеонаблюдение необходимо, чтобы усилить порядок в поездах, с помощью монитора в служебном купе проводник может наблюдать сразу за всем вагоном. Кроме того, видео с камер может очень помочь в расследовании возможных инцидентов, а также поможет эффективнее бороться с безбилетными пассажирами.

Камерами видеонаблюдения планируется оснащать пассажирские вагоны, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Говоря точнее, видеокамеры будут установлены с двух сторон коридора вагона и в тамбуре.

Напомним, в рамках соответствующего тендера, который фактически должен состоятся 25 июня, «Укрзалізниця» хочет закупить 100 комплектов систем видеонаблюдения. Каждый такой комплект будет состоять из видеорегистратора, трех камер видеонаблюдения, дисплея, на который будет транслироваться картинка с этих камер, двух жестких дисков объемом от 1 ТБ и сопутствующего оборудования, включая крепежные элементы и кабеля.

Источник: ЦТС