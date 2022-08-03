В Великобритании перезапустили автошоу «Тачку на прокачку» / Pimp My Ride, новые серии стартуют с 19 августа [трейлер]

Телеканал MTV UK и интернет-платформа eBay объявили о совместном перезапуске культового автошоу «Тачку на прокачку» / Pimp My Ride. Новые серии начнут выходить на youtube-канале MTV UK начиная с 19 августа 2022 года.

Оригинальное американское автошоу вел репер Xzibit, оно выходило с 2004 по 2007 год, за это время авторы успели отснять 73 серии в рамках шести сезонов. Популярность шоу привела к тому, что его неоднократно пытались переснять в других странах, к примеру в Великобритании свое шоу выходило с 2005 по 2007 год.

Теперь же британцы решили возродить передачу, в ходе которой мастера СТО переделывают старые автомобили владельцев до состояния, в котором на них не стыдно выехать на главную улицу города.

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В качестве ведущей выступает местна реп-исполнительница Мелиша Огарро (Lady Leshurr), а в качестве пациентов будут использовать весь спектр доступных в Великобритании подержанных автомобилей, начиная с классического Volkswagen Beetle 1966 года и заканчивая популярным возрастным спорткаром Mitsubishi GTO 1992 года.

Необходимые для шоу «Тачку на прокачку» / Pimp My Ride автомобильные запчасти будут заказывать на платформе eBay (включая запчасти, снятые с б/у автомобилей в рамках программы Certified Recycled Hub), а собственно ремонтом и апгрейдом займутся специалисты компании Wrench Studios из Суррея (Юго-Восточная Англия).

Источник: Motor1