В Японии представили гоночный электромобиль Nissan Leaf NISMO RC с агрессивным дизайном, полным приводом и двумя двигателями мощностью 240 кВт

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Японская компания Nissan представила новый электрический спорткар Nissan Leaf NISMO RC, предназначенный для участия в гоночных соревнованиях. Презентация прошла сегодня на трассе Nissan Crossing, расположенной в токийском районе Гинза, а уже 2 декабря электромобиль дебютирует на ежегодном фестивале NISMO Festival на гоночной трассе Fuji International Speedway.

Электромобиль Nissan Leaf NISMO RC оснащается двумя электродвигателями, размещенными над передней и заздней осью модели. Суммарная мощность двигательной установки составляет 240 кВт (по 120 кВт от каждого двигателя), крутящий момент — 640 Нм. Это более чем вдвое превышает показатели предыдущей модели Leaf NISMO RC, представленной в 2011 году.

За счет пары отдельных двигателей мощность независимо распределяется между осями, что помогает этому полноприводному гоночному автомобилю более уверенно проходить повороты. Установленная в днище батарея дополнительно снижает центр тяжести модели, что также положительно сказывается на управляемости электромобиля.

Ее емкость не озвучивается, как и запас хода, однако создатели отмечают, что при создании проекта Leaf NISMO RC использовались платформа и батареи серийного Nissan Leaf (2018), модифицированные для гоночного применения.

Дизайн электромобиля намеренно сделан максимально агрессивным и аэродинамичным, при оформлении использовались классические для спортивного подразделения NISMO цветовые варианты, а также решения, позаимствованные у болида Nissan Formula E. Его длина составляет 4546 мм, колесная база — 2750 мм, а высота — всего 1212 мм.

Корпус электромобиля с защитным монококом выполнен из углеволокна и других легких материалов, что позволило снизить массу Nissan Leaf NISMO RC до отметки всего 1220 кг. В результате спорткар набирает 100 км/ч всего за 3,4 секунды, что на 50% быстрее, чем у предшественника.

Создатели Nissan Leaf NISMO RC планируют построить шесть экземпляров этой модели, которые будут участвовать во всех крупных автовыставках по всему миру. Также эти электрические спорткары посетят этапы Formula E, где фанаты смогут прокатиться на них по гоночным трассам на пассажирском месте с профессиональными гонщиками за рулем.

Источник: Nissan