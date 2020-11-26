В Японии представили новое поколение Nissan Note, который будет доступен исключительно в виде «электрогибрида» e-POWER

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Японский автопроизводитель представил на родном рынке третье поколение автомобиля Nissan Note, который будет доступен исключительно в электрифицированной версии на базе фирменной платформы e-POWER.

Внешне новинка существенно отличается от модели предыдущего поколения, из субкомпактвэна она превратилась в кросс-хэтбчек или даже компактный кроссовер, напоминающий одновременно новый электромобиль Nissan Leaf и электрокроссовер Nissan Ariya. Габариты Nissan Note составляют 4045х1695х1505 мм, колесная база — 2580 мм.

Модель построена на фирменной платформе CMF-B с технологией e-POWER, она приводится в движение электрическим двигателем EM47 с мощностью 116 л.с. (85 кВт) и крутящим моментом 280 Нм. Классический трехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания HR12DE объемом 1,2 литра с мощностью 82 л.с. и крутящим моментом 103 Нм используется исключительно в виде генератора, который выдает энергию для зарядки батарей гибрида, питающих тяговый электродвигатель.

Система умеет самостоятельно переключаться в режим заряда батарей в условиях повышенного шума (на плохих дорогах или при высокой скорости), чтобы минимизировать необходимость включать ДВС при более спокойном движении. В результате расход топлива составляет порядка 3,5 л на 100 км пути.

Помимо основной переднеприводной версии, модель Nissan Note также будет доступна в виде полноприводного гибрида с дополнительным электродвигаталем мощностью 50 кВт (68 л.с.), который будет приводить в движение заднюю ось.

Водитель получит в свое распоряжение 7-дюймовую цифровую приборную панель и 9-дюймовый сенсорный дисплей инфотейнмент системы NissanConnect, а также фирменную систему цифровых помщников Nissan ProPILOT. Продажи новинки в Японии стартуют уже в декабре текущего года.

Источник: Nissan