Nissan поставил на рынок 500 тыс. электромобилей Nissan Leaf, юбилейный экземпляр продали в Норвегии





Японский автопроизводитель Nissan достиг очередной круглой отметки в объеме продаж электромобилей Nissan Leaf — за неполные 10 лет компания поставила на рынок полмиллиона экземпляров в рамках двух поколений. Показательно, что юбилейная продажа пришлась на Норвегию, которая из-за льготных условий и особенностей местного законодательства является одним из крупнейших электромобильных рынков в пересчете на количество жителей.

Так, из 500 тыс. экзмепляров Nissan Leaf в Норвегии официально продали 44 тыс. электромобилей данной модели, то есть порядка 9% от всего существующего автопарка. Данная модель очень долго оставалась самым продаваемым электромобилем в мире, пока ее не обогнала Tesla Model 3.

По состоянию на декабрь 2019 года обе модели достигли паритета на отметке 450 тыс. штук, однако затем Tesla Model 3 резко вырвалась вперед — на данный момент количество продаж «тройки» составляет порядка 600 тыс. штук, то есть на 100 тыс. штук больше Nissan Leaf (и разрыв постоянно растет). Даже в Украине электромобили Tesla уже обогнали по продажам электромобили Nissan.

Напомним, что продажи модели Nissan Leaf стартовали в 2010 году, но отметки в 100 тыс. проданных экземпляров она достигла только в 2014 году. Результат был удвоен уже в 2015 году, о 300 тыс. продаже японский производитель отчитался в 2018 году. Весной 2019 года электромобиль достиг отметки в 400 тыс., а зимой 2020 года — 450 тыс. штук.

Источник: InsideEV’s