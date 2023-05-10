Новости Технологии 10.05.2023 в 19:00

Коммерческий термоядерный синтез в 2028 году: Microsoft заключила контракт с Helion Energy, строящей реактор на 50 МВт

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Коммерческий термоядерный синтез в 2028 году: Microsoft заключила контракт с Helion Energy, строящей реактор на 50 МВт

Microsoft подписала с компанией Helion Energy соглашение о покупке электроэнергии, полученной в результате термоядерного синтеза. Поставщик утверждает, что технология будет полностью готова и работоспособна в 2028 году.

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К этому сроку первый в мире коммерческий термоядерный реактор должен быть подключен к энергосистеме в Вашингтоне. Реактор Helion Energy будет генерировать мощность 50 МВт. Для сравнения, две первых оффшорных ветряных электростанции США могут вырабатывать 42 МВт.

Сказать, что задача амбициозная и трудновыполнимая – не сказать ничего. Несмотря на недавние успехи американских ученых, коммерческая генерация электроэнергии синтезом пока считается практически невозможной: еще предстоит разработка нужных технологий. Оценки сроков появления первой термоядерной электростанции лежат в промежутке от одного до нескольких десятилетий. Тем не менее CEO Helion Дэвид Киртли делает невозмутимые и оптимистические заявления:

«Это обязывающее соглашение, которое влечет за собой финансовые санкции, если мы не сможем построить термоядерную систему. Мы взяли на себя обязательство создать систему и продать ее [Microsoft] на коммерческой основе».

Наиболее перспективные технологии получения термоядерного синтеза с положительным энергетическим балансом предполагают обстрел вещества мощными лазерами или удержание плазмы магнитными полями с помощью установки токамак (тороидальная камера с магнитными катушками).

Термоядерний синтез 2028 Microsoft Helion Energy
Два потока плазмы, сливающиеся внутри шестого термоядерного прототипа Helion Energy

Helion Energy утверждает, что не использует ни одну из них. Компания разрабатывает 12-метровое устройство под названием плазменный ускоритель, которое нагревает топливо до 100 млн °C. Гелий-3 и дейтерий нагреваются до состояния плазмы, которая затем сжимается импульсными магнитными полями до получения синтеза. Научное сообщество находится в захватывающем ожидании публикаций, объясняющих детали процесса.

«Объявление Helion поддерживает наши собственные долгосрочные цели в области экологически чистой энергии и будет продвигать рынок к созданию нового, эффективного метода получения чистой энергии», — говорит в пресс-релизе Microsoft Брэд Смит, вице-председатель и президент компании.

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Среди спонсоров Helion – Сэм Альтман, CEO OpenAI, в которую Microsoft вложила не менее $10 млрд. Альтман является председателем правления Helion и крупнейшим инвестором. Возможно, он способствовал сделке с Helion.

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Источник: The Verge


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