Коммерческий термоядерный синтез в 2028 году: Microsoft заключила контракт с Helion Energy, строящей реактор на 50 МВт

Microsoft подписала с компанией Helion Energy соглашение о покупке электроэнергии, полученной в результате термоядерного синтеза. Поставщик утверждает, что технология будет полностью готова и работоспособна в 2028 году.

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К этому сроку первый в мире коммерческий термоядерный реактор должен быть подключен к энергосистеме в Вашингтоне. Реактор Helion Energy будет генерировать мощность 50 МВт. Для сравнения, две первых оффшорных ветряных электростанции США могут вырабатывать 42 МВт.

Сказать, что задача амбициозная и трудновыполнимая – не сказать ничего. Несмотря на недавние успехи американских ученых, коммерческая генерация электроэнергии синтезом пока считается практически невозможной: еще предстоит разработка нужных технологий. Оценки сроков появления первой термоядерной электростанции лежат в промежутке от одного до нескольких десятилетий. Тем не менее CEO Helion Дэвид Киртли делает невозмутимые и оптимистические заявления:

«Это обязывающее соглашение, которое влечет за собой финансовые санкции, если мы не сможем построить термоядерную систему. Мы взяли на себя обязательство создать систему и продать ее [Microsoft] на коммерческой основе».

Наиболее перспективные технологии получения термоядерного синтеза с положительным энергетическим балансом предполагают обстрел вещества мощными лазерами или удержание плазмы магнитными полями с помощью установки токамак (тороидальная камера с магнитными катушками).

Helion Energy утверждает, что не использует ни одну из них. Компания разрабатывает 12-метровое устройство под названием плазменный ускоритель, которое нагревает топливо до 100 млн °C. Гелий-3 и дейтерий нагреваются до состояния плазмы, которая затем сжимается импульсными магнитными полями до получения синтеза. Научное сообщество находится в захватывающем ожидании публикаций, объясняющих детали процесса.

«Объявление Helion поддерживает наши собственные долгосрочные цели в области экологически чистой энергии и будет продвигать рынок к созданию нового, эффективного метода получения чистой энергии», — говорит в пресс-релизе Microsoft Брэд Смит, вице-председатель и президент компании. Курс IT-рекрутер Стань тим, кого джуни бояться, а мідли поважають Хочу на курс

Среди спонсоров Helion – Сэм Альтман, CEO OpenAI, в которую Microsoft вложила не менее $10 млрд. Альтман является председателем правления Helion и крупнейшим инвестором. Возможно, он способствовал сделке с Helion.

Источник: The Verge