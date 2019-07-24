Варшава заказала 130 электробусов за $100 млн у местной компании Solaris, чтобы заменить дизельные автобусы на историческом «Королевском тракте»

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После того, как Милан заказал 250 электробусов у польской компании Solaris, на ее продукцию обратила внимание Варшава. Столица Польши также решила начать избавляться от дизельных автобусов в системе общественного транспорта и разместила у Solaris заказ на изготовление 130 электробусов-гармошек.

Заказчиком выступил местный оператор общественного транспорта MZA (Miejskie Zakłady Autobusowe), готовый заплатить за партию электробусов сумму в $100 млн (PLN 400 млн). В отличие от моделей Urbino 12 для Милана, в Варшаву поставят удлиненные электробусы Urbino 18, которые рассчитаны на 47 мест для сидения.

Электробус Urbino 18 оснащается батареей емкостью 150 кВтч с семилетней гарантией, которую можно заряжать с скоростных зарядных станций мощностью до 400 кВт (порты расположены в начале и конце корпуса) или же с помощью размещенного на крыше пантографа. Оператор MZA заявил, что построит собственную сеть зарядок для новых электробусов.

Вся партия выйдет на дороги столицы Польши уже в 2020 году, при этом экологически чистые автобусы заменят все дизельные модели на так называемом «Королевском тракте» (Trakt Królewski), где находится целый ряд исторических зданий. Уже через два года в Варшаве будет насчитываться до 400 автобусов без вредных выбросов (zero-emissions) или с их минимальным количеством (low-emissions).

Напомним, что недавно Париж заказал 800 электробусов за 400 млн евро, чтобы заменить старые дизельные автобусы на маршрутах общественного транспорта. В свою очередь в Украине хотят наладить сборку китайских электробусов Skywell, которые уже тестировались в Киеве.

Источник: Electrek