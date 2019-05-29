В Украине будут собирать китайские электробусы Skywell, договоренность с китайской стороной уже достигнута

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Представители компании Skywell Ukraine сообщили, что провели встречу с китайскими специалистами, на которой обсудили возможность крупноузловой сборки электробусов Skywell в Украине. По итогам переговоров было достигнуто соглашение о производстве общественного электротранспорта в нашей стране.

«Сегодня встречали почетных гостей из Китая — специалистов по развитию технологий производства электробусов. Компания является партнером Nanjing Golden Dragon Bus Co по разработке и внедрению процессов производства и подбора комплектующих. Обсуждали возможность и технологию организации крупноузловой сборки электробусов Skywell в Украине. Поэтому … таки будем производить электробусы Skywell в Украине!» — отметили в Skywell Ukraine.

По данным издания Autogeek в данный момент ведутся переговоры с разными сторонами и участниками, определяются сроки, технологии, процессы. Предполагается, что процесс займет не менее 9-12 месяцев, однако многое будет зависеть от содействия украинских властей.

«Китайская сторона настроена позитивно и решительно, и даже готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине» — уточнили в Skywell Украина.

Напомним, что в Киеве уже прошло тестирование электроавтобуса Skywell, который курсировал по маршруту №599 от метро Харьковская до улицы Шептицкого.

Во время испытаний была использована модель Skywell NJL 6129 BEV, оснащенного двигателем мощностью 200 кВт с крутящим моментом 2800 Нм и аккумуляторной батареей емкостью 276,4 кВтч. Максимальная скорость составляет 70 км/ч, запас хода — 300 км, время заряда с помощью фирменной зарядной станции — 3 часа.

Источник: Skywell Ukraine, Autogeek