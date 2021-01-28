Веб-версия Instagram получила переработанный интерфейс Stories

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Instagram добавила возможность удобного просмотра «Историй» в веб-версии социальной сети. Компания переработала интерфейс Stories и теперь они демонстрируются в виде карусели видеоклипов. По центру располагается просматриваемая история, а по бокам небольшие превью других сторис. Пользователь может сразу переключиться на интересующую его запись.

За последние недели в веб-версии Instagram также появились кнопки управления Stories (можно ставить клипы на паузу или выключать в них звук), немного был увеличен размер шрифта для более удобного просмотра и были произведены прочие мелкие изменения.

Новый интерфейс Stories уже должен быть доступен всем пользователям Instagram.

Источник: 9to5mac