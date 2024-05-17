Veo — новая нейросеть Google, создающая «высококачественные» видео 1080p продолжительностью более 60 секунд

Ответ Google на Sora от OpenAI не заставил себя ждать — компания представила ИИ-генератор Veo, способный создавать высококачественные видео.

Google утверждает, что у Veo есть «совершенное понимание естественного языка и визуальной семантики», которое позволяет ему создать любые видео 1080p, которые могут длиться «более минуты». Генератор также понимает кинематографические и визуальные техники, такие как концепция покадровой съемки.

Google представила пример сотрудничества с Veo — промо, созданное творческой студией американского актера и комика Дональда Гловера:

По словам Google, Veo может симулировать реальную физику лучше, чем предыдущие модели со значительно более качественными результатами.

«Каждый станет режиссером, и каждый должен стать режиссером», — говорит Гловер в видео, отрабатывая аванс Google. «В основе всего этого лежит простой рассказ».

С сегодняшнего дня Veo будет доступен в инструменте Google VideoFX для некоторых создателей, и компания говорит, что он также появится в YouTube Shorts и других продуктах. Звучит интересно, поскольку встроенный генератор видео может дать фору YouTube в извечной борьбе с TikTok.

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Посмотреть больше примеров с работой Veo можно здесь.

Google также представила Imagen 3, как свою «самую качественную» модель по преобразованию текста в изображение — с «невероятным уровнем детализации» для «фотореалистичных изображений» и меньшим количеством артефактов; и Music AI Sandbox — набор инструментов, которые могут помочь в создании песен и ритмов.

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