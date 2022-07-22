Видео дня: Ford начал тестировать роботизированную зарядку для электромобилей

Американский автопроизводитель Ford начал тестировать роботизированную зарядку для электромобилей, в первую очередь предназначенную для водителей с ограниченными возможностями. В обычной ситуации для водителя не составляет особого труда подключить кабель станции к зарядному порту электромобиля, поэтому ни одно подобное устройство пока не дошло до стадии коммерческого использования.

Да, такие устройства удобны, но их конструкция сложна, а стоимость слишком велика, чтобы внедрять их повсеместно. Совсем другое дело, когда речь идет о водителях в возрасте или инвалидах, которые иногда физически не могут осуществить подобную операцию самостоятельно. На топливных заправках вставить пистолет в бак всегда может помочь персонал, но электрические зарядки обычно обходятся без обслуживающих сотрудников. И чем больше на дорогах появляется электромобилей, тем чаще будет возникать подобная ситуация.

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По видеоролику понятно, что процесс зарядки запускается с помощью смартфона, так что водителю достаточно припарковаться в непосредственной близости от роботизированной зарядки и нажать пару кнопок на сенсорном экране телефона, не выходя из салона. Далее «роборука» с глазами-камерой самостоятельно найдет зарядный порт и подключится к нему. После окончания зарядки она в автоматическом режиме отсоединится и втянется в корпус станции.

Также не стоит забывать, что автоматизированные зарядки очень пригодятся для автономных электромобилей — такую машину буквально можно будет отправить подзарядиться, пока владелец обедает или занимается покупками.

Источник: Electrek