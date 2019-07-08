Видео дня: смартфон Google Pixel 4 XL во всей красе





В прошло месяце Google показала дизайн тыльной стороны смартфона Pixel 4, чья премьера ожидается только в октябре. Тогда мы узнали, что камера Google Pixel 4 разместится в квадратном блоке, как у новых смартфонов iPhone, которые будут представлены в сентябре. Теперь же появились качественные рендеры и видео с трехмерной моделью, которые позволяют рассмотреть дизайн старшей модели с увеличенным экраном Google Pixel 4 XL со всех сторон в мельчайших деталях. Материалы предоставил хорошо зарекомендовавший себя инсайдер Стивен Хеммерстоффер (@OnLeaks), известный главным образом как раз по таким вот реалистичным трехмерным моделям, которые практически всегда отражают настоящий дизайн будущих устройств.

Итак, дизайн лицевой части действительно такой, как на недавних рендерах чехлов — с достаточно широкими верхней и нижней рамками. При этом рамка над дисплеем чуть шире. На ней разместилась двойная фронтальная камера и разговорный динамик. Рядом с двойной фронтальной камерой можно увидеть еще два сенсора, предназначение которых еще предстоит выяснить. Возможно, один из них — это сенсор приближения, а второй — ToF-сенсор. Отметим, что более ранние рендеры Pixel 4 демонстрировали дизайн с более тонкими рамками и врезанной в экран фронтальной камерой, как у Galaxy S10, но еще тогда были большие сомнения насчет их достоверности. OnLeaks указал размеры экрана — около 6,25 дюйма.

На тыльной панели расположена тройная основная камера, которая, как мы уже знаем, оформлена в квадратном блоке в левом верхнем углу. Рядом с модулями в блоке соседствует светодиодная вспышка. Сама тыльна панель будет оформлена стеклом. OnLeaks отмечает, что на изображениях и видео из-за отражений выступ блока камеры кажется больше, чем он есть на самом деле.

Сканер отпечатков пальцев у Google Pixel 4 перекочует под экран.

На нижней панели расположен разъем USB-C для зарядки и передачи данных, а также два выреза для громкоговорителей. Левая грань полностью лишена физических кнопок, все они находятся справа.

Смартфон имеет размеры 160,4×75,2х8,2 мм, с учетом выпирающей камеры — 9,3 мм.

Выход Google Pixel 4 ожидается в октябре.

Источник: pricebaba и YouTube