Visa добавила поддержку трех стейблкоинов, а также сетей Avalanche и Stellar

Адаптируйся или умри Тренд на стейблкоины заставил таких крупных игроков, как Visa, активнее принимать блокчейн-решения.

С конца июля Visa начала поддержку сетей Avalanche и Stellar, а также трех стейблкоинов: PayPal USD (PYUSD, рыночная капитализация $1 млрд), Global Dollar (USDG, рыночная капитализация $326 млн) и EURC от Circle (рыночная капитализация $206 млн). Ранее Visa уже добавила поддержку блокчейн-сетей Ethereum и Solana.

Эта новость появилась вслед за принятием в США GENIUS Act — первый федеральный закон, определяющий регуляторные рамки для платежей с помощью стейблкоинов. Закон требует полного резервного обеспечения, соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), а также надзора за эмитентами.

Также в июне Mastercard присоединилась к глобальной долларовой сети Paxos , чтобы добавить стейблкоины USDG, USDC, PYUSD, FIUSD.

Источник: Visa