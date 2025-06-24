Mastercard присоединился к сети стейблкоинов USDG

Платежная система Mastercard по следам Визы начала активно расширять поддержку стейблкоинов. Mastercard присоединится к глобальной долларовой сети Paxos, что позволит поддержку стейблкоинов USDG, USDC, PYUSD, FIUSD в своей сети, а также запустить новые возможности через Mastercard Move и Mastercard Multi-Token Network.

Запущенный в ноябре 2024 года криптокомпанией Paxos в партнерстве с шестью другими участниками, консорциум стейблкоинов Global Dollar Networ позволяет членам чеканить, то есть создавать, собственный стейблкоин, привязанный к доллару США.

Также Mastercard заявила, что добавляет поддержку PYUSD (токена от PayPal) и FIUSD — недавно запущенного стейблкоина от поставщика банковских технологий Fiserv. Mastercard уже поддерживает USDC, стейблкоин от Circle.

Кроме того, Mastercard добавит стейблкоины в свою сеть международных платежей и переводов под названием Mastercard Move, клиентами которой являются, в частности, компания MoneyGram.

Также международная платежная система и Chainlink (LINK) заключили партнерство, которое позволить держателям карт Mastercard покупать криптовалюту непосредственно в сети.

Источник: Mastercard