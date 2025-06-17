Владелец Nexus Mods продал сайт «надежной команде» из-за выгорания после 24 лет руководства

Основатель Nexus Mods Робин «Dark0ne» Скотт покидает свой пост после 24 лет и передает сайт новым владельцам.

Робин «Dark0ne» Скотт — создатель и многолетний руководитель Nexus Mods — объявил о продаже сайта новому владельцу. После 24 лет работы над крупнейшим репозиторием модов для игр на ПК, Скотт решил отойти от ежедневного управления проектом. В блоге на сайте он отметил, что стресс, выгорание и длительная ответственность за проект начали влиять не только на него, но и на всю команду.

«Стресс на работе является регулярным источником беспокойства и проблем со здоровьем, связанных со стрессом. Я понял, что выгораю, и это начало влиять на мой персонал и Nexus Mods в целом», — пишет Dark0ne.

По словам Скотта, решение продать Nexus Mods было взвешенным. Новый владелец пока что не раскрывается, но Скотт уверен в надежности новой команды:

«Одна из главных причин, почему я занимаюсь этим так долго, заключается в том, что я никогда не чувствовал, что действительно нашел кого-то, кто действительно «понимает» сообщество моддинга так же как я. Важно было найти нового владельца, который смог бы понять и уважать множество тонкостей как Nexus Mods как бизнеса, так и более широкого сообщества моддингов. После месяцев встреч, личных разговоров и многих душевных поисков, я с радостью могу сказать, что я действительно верю, что нашел именно тех людей, которые подходят для этой задачи», — указано в блоге.

Он подчеркнул, что это не «корпоративный выход» и не «закулисная сделка» — решение о продаже Nexus Mods принято по личным причинам. При этом для пользователей и модераторов сайта ничего не изменится: команда остается на месте, и платформа будет работать в привычном режиме. Новыми соруководителями станут Фолдейньо и Рапсак — давние участники проекта, которые хорошо знают сайт и его сообщество. Оба имеют глубокие корни в играх, технологиях, и, что самое важное, им плевать; о сайте, сообществе и будущем, которое мы пытаемся здесь построить».

На момент публикации новости Nexus Mods имеет более 10 млрд загрузок модов, миллионы пользователей и поддерживает моды для тысяч игр. Это одна из ключевых платформ для моддинг-сообщества, которая стартовала еще в 2001 году в комнате Робина Скотта.

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Источник: Nexus Mods