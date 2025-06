S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone получила официальный гайд для модов — Steam Workshop, шейдеры, анимации и прочее

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone получила полноценную поддержку модов. В игру добавили интеграцию со Steam Workshop, а вместе с этим — официальный гайд.

GSC Game World поделились подробной инструкцией для создания и публикации модов. В частности, как можно изменять текстуры, модели, анимации, звуки, видео, скрипты, конфигурации и шейдеры. Разработчики обещают, что в дальнейшем откроют доступ и к другим ресурсам Legends of the Zone.

⚙️ Modify the Zone in S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition now deeper than ever.

The Zone unlocks new possibilities for those brave enough to look beneath its surface. We’ve updated the modding guide for Legend of the Zone Enhanced Edition, adding tools… pic.twitter.com/mPhDHpRpsT

