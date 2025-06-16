Новости Игры 16.06.2025 в 10:45 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone получила официальный гайд для модов — Steam Workshop, шейдеры, анимации и прочее

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone получила официальный гайд для модов — Steam Workshop, шейдеры, анимации и прочее

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone получила полноценную поддержку модов. В игру добавили интеграцию со Steam Workshop, а вместе с этим — официальный гайд.

GSC Game World поделились подробной инструкцией для создания и публикации модов. В частности, как можно изменять текстуры, модели, анимации, звуки, видео, скрипты, конфигурации и шейдеры. Разработчики обещают, что в дальнейшем откроют доступ и к другим ресурсам Legends of the Zone.

«Это только первый шаг. Мы работаем над тем, чтобы в будущем можно было модифицировать все игровые ресурсы. Как руководство, так и доступные инструменты будут продолжать развиваться и расширяться», — пишут GSC Game World.

Что именно теперь можно модифицировать в S.T.A.L.K.E.R.

Steam Workshop для Enhanced Edition поддерживает:

  • Анимации
  • Текстуры
  • Модели
  • Видео
  • Звуки
  • Шейдеры (только на ПК)

Однако под запретом остаются только системные файлы, такие как .dll или .exe — Steam и Mod.io просто не дадут их загрузить. Предполагаем, что запрет связан с безопасностью, стабильностью игры и антипиратской защитой.

Инструменты для ПК и консолей отличаются. На ПК моддерам открывается гораздо более широкий спектр возможностей — можно добавлять полностью новые ресурсы: уникальные модели, звуки, шейдеры и тому подобное. Зато на Xbox и PlayStation модификации работают только как замена существующего контента. Например, вы можете заменить модель артефакта, но не создать новую с нуля. Кроме того, на консолях действует ограничение на размер модификации — не более 1 ГБ в распакованном виде.

Что нужно для создания модов в S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone

Для работы с модами понадобится:

  • инструменты моддинга S.T.A.L.K.E.R. (Stalker SDK) из оригинальных игр;
  • программа для редактирования звука в формате .ogg (например, Audacity);
  • софт для создания 3D-визуальных эффектов (например, Maya);
  • графический редактор для обработки изображений (например, GIMP или Photoshop);
  • программа для монтажа видео.

Вместе с тем ручная компиляция шейдеров — это отдельная история. Сначала надо распаковать stk-shaders, найти нужный .ps файл, отредактировать, создать конфигурацию с параметрами, а уже потом компилировать через .cmd. В зависимости от основной платформы (Steam или Mod.io) выбирается нужный вариант запуска.

Чтобы мод корректно работал в игре, важно соблюдать правильную структуру папок — измененные файлы нужно вкладывать в те же папки, что и в самой игре. Например, если меняется шрифт в HUD, соответствующий файл должен идти в texturesui, а не в исходную папку мода. Затем все пакуется в .pak с помощью утилиты xrCompress, которую запускают через командную строку. Важно: видео в формате .mp4 паковать не нужно — игра читает их отдельно.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone отримала офіційний гайд для модів — Steam Workshop, шейдери, анімації та інше
Пример команды для упаковки файлов модов в S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone

Если выбирать Steam Workshop или Mod.io, то в первом случае моды просто кладутся в отдельную папку — внутри только .pak и .mp4. А в Mod.io все это упаковывается в .zip, где должна сохраняться структура.

Как опубликовать мод для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone в Steam или Mod.io

Steam Workshop:

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  • Загрузка модов происходит через утилиту xrSWS_Upload.exe.
  • Нужно указать игру, путь к моду, описание, название и изображение-превью.
  • Мод появится в Workshop только после модерации.
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Mod.io:

  • Загрузка происходит вручную через сайт.
  • Мод нужно запаковать в .zip (видео — отдельно, без упаковки).
  • Также обязательна модерация перед публикацией.
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Кроме того, официальную поддержку модов получит не только трилогия Legends of the Zone, а также и S.T.A.L.K.E.R. 2. На данный момент GSC Game World объявила бета-версию.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone получила патч 1.1 — исправление сейвов, локаций и многих багов

Источник: Steam 

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