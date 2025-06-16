S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone получила официальный гайд для модов — Steam Workshop, шейдеры, анимации и прочее

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone получила полноценную поддержку модов. В игру добавили интеграцию со Steam Workshop, а вместе с этим — официальный гайд.

GSC Game World поделились подробной инструкцией для создания и публикации модов. В частности, как можно изменять текстуры, модели, анимации, звуки, видео, скрипты, конфигурации и шейдеры. Разработчики обещают, что в дальнейшем откроют доступ и к другим ресурсам Legends of the Zone.

«Это только первый шаг. Мы работаем над тем, чтобы в будущем можно было модифицировать все игровые ресурсы. Как руководство, так и доступные инструменты будут продолжать развиваться и расширяться», — пишут GSC Game World.

⚙️ Modify the Zone in S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition now deeper than ever. The Zone unlocks new possibilities for those brave enough to look beneath its surface. We’ve updated the modding guide for Legend of the Zone Enhanced Edition, adding tools… pic.twitter.com/mPhDHpRpsT — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) June 13, 2025

Что именно теперь можно модифицировать в S.T.A.L.K.E.R.

Steam Workshop для Enhanced Edition поддерживает:

Анимации

Текстуры

Модели

Видео

Звуки

Шейдеры (только на ПК)

Однако под запретом остаются только системные файлы, такие как .dll или .exe — Steam и Mod.io просто не дадут их загрузить. Предполагаем, что запрет связан с безопасностью, стабильностью игры и антипиратской защитой.

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Инструменты для ПК и консолей отличаются. На ПК моддерам открывается гораздо более широкий спектр возможностей — можно добавлять полностью новые ресурсы: уникальные модели, звуки, шейдеры и тому подобное. Зато на Xbox и PlayStation модификации работают только как замена существующего контента. Например, вы можете заменить модель артефакта, но не создать новую с нуля. Кроме того, на консолях действует ограничение на размер модификации — не более 1 ГБ в распакованном виде.

Что нужно для создания модов в S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone

Для работы с модами понадобится:

инструменты моддинга S.T.A.L.K.E.R. (Stalker SDK) из оригинальных игр;

программа для редактирования звука в формате .ogg (например, Audacity);

софт для создания 3D-визуальных эффектов (например, Maya);

графический редактор для обработки изображений (например, GIMP или Photoshop);

программа для монтажа видео.

Вместе с тем ручная компиляция шейдеров — это отдельная история. Сначала надо распаковать stk-shaders, найти нужный .ps файл, отредактировать, создать конфигурацию с параметрами, а уже потом компилировать через .cmd. В зависимости от основной платформы (Steam или Mod.io) выбирается нужный вариант запуска.

Чтобы мод корректно работал в игре, важно соблюдать правильную структуру папок — измененные файлы нужно вкладывать в те же папки, что и в самой игре. Например, если меняется шрифт в HUD, соответствующий файл должен идти в texturesui, а не в исходную папку мода. Затем все пакуется в .pak с помощью утилиты xrCompress, которую запускают через командную строку. Важно: видео в формате .mp4 паковать не нужно — игра читает их отдельно.

Если выбирать Steam Workshop или Mod.io, то в первом случае моды просто кладутся в отдельную папку — внутри только .pak и .mp4. А в Mod.io все это упаковывается в .zip, где должна сохраняться структура.

Как опубликовать мод для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone в Steam или Mod.io

Steam Workshop:

Загрузка модов происходит через утилиту xrSWS_Upload.exe.

Нужно указать игру, путь к моду, описание, название и изображение-превью.

Мод появится в Workshop только после модерации.

Mod.io:

Загрузка происходит вручную через сайт.

Мод нужно запаковать в .zip (видео — отдельно, без упаковки).

Также обязательна модерация перед публикацией.

Кроме того, официальную поддержку модов получит не только трилогия Legends of the Zone, а также и S.T.A.L.K.E.R. 2. На данный момент GSC Game World объявила бета-версию.

Источник: Steam