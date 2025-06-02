Elden Ring Nightreign на ПК получила мод, позволяющий играть только вдвоем

В Elden Ring Nightreign стал доступен дуо-режим на ПК — игроки благодаря моду могут играть вдвоем без случайных напарников.

Elden Ring Nightreign — кооперативный спин-офф во вселенной Elden Ring — получила неофициальный мод, который добавляет поддержку дуо-режима на ПК. Модификацию выпустил известный моддер Люк Юи, который ранее создал Seamless Co-op для оригинальной Elden Ring. Новый мод позволяет играть вдвоем без необходимости подключаться к серверам или ждать случайного третьего игрока.

Nightreign задумывалась как игра для троих или для одного, но многих игроков разочаровало отсутствие возможности пройти ее в паре. Да и сама FromSoftware признавала, что забыла реализовать такой режим. Это стало одной из причин негативных отзывов в Steam. Среди прочих жалоб были сложность соло-игры, отсутствие голосового чата и проблемы с поиском напарников.

Мод появился практически сразу после релиза. Сначала Юи опубликовал короткое видео с демонстрацией прототипа дуэт-режима, где игра не подключается к серверам и позволяет пройти ее вдвоем. Вскоре после этого он выложил сам мод на платформу Nexus Mods, откуда его уже можно скачать всем желающим.

В то же время несмотря на критику, запуск Elden Ring Nightreign оказался коммерчески успешным. Игра продалась тиражом 2 млн копий в первый день, а в пиковый момент в Steam ее одновременно запускали более 313 тыс. игроков. Преодолеть такую отметку удалось благодаря предзаказам и ранним продажам игры. Это официальная цифра, которая не учитывает Xbox и PlayStation, поскольку платформы не публикуют данные о количестве игроков. Для сравнения, расширение Shadow of the Erdtree в прошлом году разошлось тиражом 5 млн копий за три дня.

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Сейчас Elden Ring Nightreign доступна для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. На следующей неделе обещают официальный патч, который должен немного облегчить прохождение для тех, кто играет соло.

Источник: IGN / GameSpot