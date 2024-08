Возвращение в Средиземье: Embracer Group активно разрабатывает новые игры «Властелин колец»

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания Embracer Group, владелец прав на «Властелин колец», сообщила о разработке нескольких новых игр по мотивам вселенной Толкина.

«Мы активно тестируем и создаем прототипы нескольких новых игровых концепций, исследуя широкий спектр увлекательных и аутентичных игровых механик в мире Средиземья. Мы считаем, что глубокое и раннее взаимодействие с сообществом является ключевым для создания опыта, который действительно резонирует», — написала Embracer Group в финансовом отчете.

Одним из проектов, над которым работает Embracer, является новая MMO-игра во вселенной Средиземья, разрабатываемая в сотрудничестве с Amazon Games. Кроме того, в этом году должна выйти игра Tales of the Shire, которая обещает уютную атмосферу. Ли Гинчард, руководитель отдела «Властелина колец» в Embracer, ранее выражал надежду на возрождение игр по этой франшизе.

За годы существования франшизы создали немало культовых игр по мотивам «Властелина колец». Особенно хорошо были восприняты ранние игры по фильмам, а также более новые Shadow of Mordor и Shadow of War. Для младшей аудитории популярными стали Lego Lord of the Rings и Lego The Hobbit.

Однако не все проекты были успешными. Игра The Lord of the Rings: Gollum, выпущенная в 2023 году, получила очень низкие оценки критиков. После этого разработчики Daedalic Entertainment отменили следующую запланированную игру по «Властелину колец» и объявили о прекращении разработки игр вообще.

Кроме видеоигр, Embracer сотрудничает с Warner Bros. Pictures и New Line Cinema над несколькими будущими фильмами. Среди них — «Охота на Голлума», режиссером которого станет Энди Серкис, известный по роли Голлума в оригинальной трилогии Питера Джексона.

Источник: Gamespot

