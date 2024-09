«Властелин колец»: игра The Lord of the Rings Return to Moria выйдет на Steam и Xbox со скидкой и обновлением

Игра на крафт и выживание The Lord of the Rings: Return to Moria / «Властелин колец возвращение в Морию» появится в Steam и Xbox Series X/S 27 августа по сниженной цене в течение ограниченного времени.

Разработанная инди-студией Free Range Games и опубликованная North Beach Games, The Lord of the Rings: Return to Moria была выпущена на ПК в Epic Games Store в октябре 2023 года, а затем вышла на PS5 в декабре прошлого года.

Выпуск игры на Steam и Xbox Series X/S будет сопровождаться запуском The Golden Update, которое введет объединенную игру между всеми платформами и новый режим «Песочница» среди других функций.

Режим «Песочница» был в бета-версии на EGS и теперь полностью запущен на всех платформах. Он позволяет использовать весь потенциал системы процедурной генерации, когда игра генерируется с помощью широкого диапазона случайных начальных значений. Каждое прохождение имеет потенциал для существенных изменений сложности, причем макеты очень разнообразны.

В игру также добавлены новые доспехи и оружие. Всего есть 14 новых видов оружия и доспехов, включая Шляпу из волчьей кожи, Гондорский щит, Алебарду Хазада и многое другое. Эти предметы можно найти только в режиме песочницы, но их можно перенести в кампанию игрока, если гном будет оснащен предметами во время перемещения.

«The Lord of the Rings: Return to Moria рассказывает о гномах, которые отправляются в новое приключение, чтобы отвоевать свой легендарный дом, Морию под Мглистыми горами», — говорится в официальном описании игры. «Нет двух одинаковых приключений, которые разворачиваются в процедурно сгенерированном королевстве гномов Мории, и каждую экспедицию можно пройти как в одиночку, так и в режиме онлайн с напарниками. Игроки могут добывать ископаемые, чтобы создавать больше снаряжения и ресурсов, но будьте осторожны, добыча создает шум, а шум, созданный в тихой глубине, пробуждает опасности внизу: где стук, там и бой. Раскапывайте тайны легендарных гор, добывайте драгоценные металлы, выскабливайте, чтобы выжить, и сражайтесь с неописуемыми силами, чтобы узнать тайну Тени, которая скрывается внутри».

После выхода игра какое-то время будет стоить всего $19,99.

Источники: VGC, Wccftech