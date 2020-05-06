Влияние пандемии COVID-19: Airbnb сокращает около 25% всех сотрудников





Сервис Airbnb увольняет около 1900 своих сотрудников, что составляет около четверти всего персонала. Компания испытывал проблемы на протяжении нескольких последних месяцев, так как вынужденное пребывание дома и отмена авиа сообщения привели к массовым отменам бронирований жилья туристами. К, как ожидается, в будущем заказы будут восстанавливаться очень медленно, поскольку многие страны крайне осторожно снимают карантинные ограничения. Ранее персонал компании насчитывал около 7500 сотрудников.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к резкому падению доходов Airbnb. Генеральный директор компании Брайан Чески говорит, что выручка в 2020 году будет вдвое меньше, чем компания заработала в течение 2019 года. Как ожидается, благодаря сокращениям персонала компания сможет сэкономить от $400 млн до $500 млн в год.

В последние недели Чески сокращал расходы на сотни миллионов долларов и надеялся на возобновление полноценной работы сервиса, когда люди снова будут готовы путешествовать. До тех пор, компания отказалась от проектов, чтобы справиться с существенной потерей доходов, вызванной пандемией. Чтобы пережить этот период, Чески говорит, что компании необходимо внести «фундаментальные изменения», которые «не являются временными или краткосрочными».

Источник: The Verge