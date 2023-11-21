Vodafone сделал все тарифы предоплаты доступными в формате eSIM — от 165 до 300 грн за 28 дней

Vodafone анонсировал расширение линейки тарифов, доступных как eSIM (полноценная SIM-карта в электронной форме) — теперь второй крупнейший в Украине мобильный оператор предлагает все актуальные планы подписки в виртуальном формате.

До сих пор опция eSIM ограничивалась лишь двумя тарифами предоплаченной связи — Vodafone Turbo за 165 грн/28 дней с условно безлимитным интернетом , запущенным менее месяца назад, и постарше Joice Pro за 230 грн/28 дней, с которым оператор дебютировал в monobank на начале августа. Теперь к этим двум присоединились еще два – базовый Joice Start за 180 грн/28 дней и максимальный Joice Max за 300 грн/28 дней.

Все желающие могут купить новый номер с необходимым тарифом в интернет-магазине Vodafone — оператор обещает отправить eSIM для активации автоматически на указанную электронную почту в течение одного часа после оплаты. Имеющиеся клиенты Vodafone, желающие изменить физическую SIM на eSIM, могут это сделать в приложении самообслуживания My Vodafone или воспользоваться «подменной» eSIM, которую можно также удаленно приобрести в интернет-магазине Vodafone.

Нужно ли напоминать, что для перехода на eSIM понадобится смартфон, поддерживающий эту самую eSIM – быстро проверить это можно на сайте Vodafone. Среди ключевых преимуществ технологии, которая на сегодняшний день уже довольно популярна — высший уровень защиты (виртуальную карту невозможно украсть или потерять), в том числе и от мошеннической схемы с перевыпуском карты и дополнительные функциональные возможности: например дистанционная активация и поддержка нескольких профилей — до 10 номеров (зависит от настроек производителя).

Потенциальный эволюционный преемник eSIM – технология iSIM (микросхема интегрируется непосредственно в SoC как часть модема, а не как отдельная плата).