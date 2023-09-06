Понад 1 млн грн на перевипуску SIM карт — Кіберполіція викрила чергове угрупування «схемщиків» із Кривого Рогу. Як захиститися?

Здавалося б, шахрайська схема перевипуску SIM-карток давно мала опинитися на задвірках, але ні — попри наявні механізми захисту операторів та прості рекомендації від правоохоронців, довірливі українці досить часто попадаються на гачок. На жаль, подібні інциденти трапляються досить часто і підтвердженням тому є черговий випадок, про який повідомила пресслужба Департамента кіберполіції.

Нещодавно співробітники Кіберполіції у співпраці з фахівцями служби безпеки «ПриватБанку» та «Sense Bank» викрили трьох мешканців Кривого Рогу, які за схемою перевипуску SIM-карт досить успішно обкрадали громадян.

Зловмисники телефонували громадянам, видавали себе за працівників банків та переконували надати інформацію про фінансові номери нібито для захисту їх рахунків. Після виманювання конфіденційних даних аферисти отримували несанкціонований доступ до SІM-карт шляхом їх перевипуску та дублювання. Зрештою аферисти переказували гроші жертв на підконтрольні банківські рахунки, використовуючи унікальний номер-пароль клієнтів банку, який є засобом ідентифікації переказу. Одним словом, класика.

Правоохоронці провели шість обшуків в організатора, співорганізатора та виконавця, у фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, які використовувалися у шахрайській схемі, та готівку. На цю мить вже встановлено суму збитків у пів мільйона гривень, але, за попередніми даними, які ще перевірятимуться під час слідства, учасники угрупування ошукали понад 50 осіб, а загальна сума збитків може перевищувати мільйон гривень.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкції статей за цей злочин передбачають до 15 років за ґратами. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам у вигляді тримання під вартою.

Як уберегтися від шахраїв

Є кілька надійних способів вберегтися від шахрайства з перевипуском SIM-картки:

перейти на eSIM;

заборонити віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора (це взагалі одне з головних правил кібергігієни та захисту фінансового номера);

прив’язати SIM-карту до паспорта;

перейди на контрактне обслуговування;

Якщо ж досі надаєте перевагу “анонімним” передплаченим SIM карткам, то варто за перших же ознак підозрілої активності якнайшвидше зателефонувати до банку за номером, який зазначено на звороті банківської картки, та заблокувати картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу. Також не завадить звернутися до служби підтримки оператора мобільного зв’язку та попросити заблокувати обидві сім-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин.