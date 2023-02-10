Vodafone запустив нові базові тарифи передплати Joice з безлімітним трафіком на майже 40 сервісів — від 180 грн/4 тижні

Vodafone запустив нову лінійку тарифів передплати Joice, яка знаменує масштабне обновлення та стане основною тарифною пропозицією оператора щонайменше на цей рік.

Ключові відмінності тарифів передплати Vodafone Joice

У Vodafone кажуть, що намагалися врахувати всі поточні потреби абонентів щодо отримання послуг зв’язку та інтернету за фіксовану плату. Три ключові відмінності нової лінійки від попередньої:

кількість популярних застосунків з безлімітним трафіком збільшено до 38;

більше гігабайт мобільного інтернету;

більше хвилин для дзвінків на всі мережі.

Також в усіх нових тарифах Joice діє акція «Доступний роумінг», в рамках якої

надається 10 ГБ інтернет-трафіку та 100 хвилин для спілкування. Строк дії акції для нової лінійки Joice з 10.02.2023 по 30.06.2023. І ось чому.

Окремі тарифи та основні умови

Нова лінійка представлена наразі трьома тарифами: Joice Start, Joice Pro та Joice Max. Цілком можливо, що в майбутньому вона буде розширена іншими пропозиціями. Для більшої зручності, ми звели інформації про ключові умови цих тарифів у таблицю нижче:

Тариф Joice Start Joice Pro Joice Max Вартість стартового пакета 150 грн, перший пакет послуг вже включено в тариф 200 грн, перший пакет послуг вже включено в тариф 250 грн, перший пакет послуг вже включено в тариф Дзвінки на всі мережі 800 хв, далі — безліміт в мережі Vodafone та 0,60 грн/хв на номери інших операторів 1 200 хв, далі – безліміт в мережі Vodafone та 0,60 грн/хв на номери інших операторів 1 600 хв, далі — безліміт в мережі Vodafone та 0,60 грн/хв на номери інших операторів 4G, ГБ 15 25 40 Застосунки з безлімітним трафіком 38 популярних застосунків: Apple Music, Apple TV, YouTube, YouTube Music, Netflix, MEGOGO, SoundCloud, Deezer, Spotify, Shazam, Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Likee, Viber, WhatsApp, Skype, Telegram, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Skype for Business, FaceTime, Microsoft Teams, WeChat, Всеукраїнська школа онлайн, SWEET.TV, Дія, Дія TV, Duolingo, Coursera, Reddit, Canva Абонплата 180 грн/4 тижні 230 грн/4 тижні 300 грн/4 тижні

Одночасно Vodafone підвищує абонплату у попередніх тарифах передплати SuperNet на 20%: з 10 лютого мінімум 175 грн на місяць, максимум — 360 грн/місяць. Тож тепер нові тарифи, з першого погляду, пропонують навіть кращі умови.