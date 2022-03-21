Vodafone предоставляет бесплатные звонки и интернет в роуминге уже в 15 странах

Vodafone добавил еще три страны в предложение с бесплатными услугами в роуминге — список пополнили Турция, Великобритания и Греция.

Теперь Vodafone предоставляет бесплатные минуты для звонков и мегабайт мобильного интернета в роуминге 15 стран.

Список стран, в которых работает услуга «Доступний роумінг» от Vodafone

Великобритания

Венгрия

Германия

Греция

Ирландия

Испания

Италия

Молдова

Нидерланды

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Турция

Чехия

Также все абоненты Vodafone, при пересечении границы этих стран получают 30 дней без тарификации трафика в ряде мессенджеров (Skype, Viber, WhatsApp, тексты и изображения) и до 3 ГБ мобильного интернета (100 МБ в день).

Услуга «Доступний роумінг»:

400 МБ мобильного интернета

60 минут для входящих/выходных звонков в Украину и на номера в стране пребывания