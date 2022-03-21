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Vodafone предоставляет бесплатные звонки и интернет в роуминге уже в 15 странах

Vodafone предоставляет бесплатные звонки и интернет в роуминге уже в 15 странах

Vodafone добавил еще три страны в предложение с бесплатными услугами в роуминге — список пополнили Турция, Великобритания и Греция.

Теперь Vodafone предоставляет бесплатные минуты для звонков и мегабайт мобильного интернета в роуминге 15 стран.

Vodafone предоставляет бесплатные звонки и интернет в роуминге уже в 15 странах

Список стран, в которых работает услуга «Доступний роумінг» от Vodafone

  • Великобритания
  • Венгрия
  • Германия
  • Греция
  • Ирландия
  • Испания
  • Италия
  • Молдова
  • Нидерланды
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Словакия
  • Турция
  • Чехия

Также все абоненты Vodafone, при пересечении границы этих стран получают 30 дней без тарификации трафика в ряде мессенджеров (Skype, Viber, WhatsApp, тексты и изображения) и до 3 ГБ мобильного интернета (100 МБ в день).

Услуга «Доступний роумінг»:

  • 400 МБ мобильного интернета
  • 60 минут для входящих/выходных звонков в Украину и на номера в стране пребывания
После использования 400 МБ услуги стоимость будет:
  • для клиентов подписки и контракта: первые 100 МБ — бесплатно, далее 50 грн/100 МБ (доступно 19 пакетов в сутки)
  • для бизнес-клиентов: первые 200 МБ — бесплатно, далее 100 грн/200 МБ (9 пакетов в сутки).

Детальнее об услуге «Доступний роумінг» и возможностях ее подключения — здесь.

Другие бесплатные услуги от Vodafone на время войны

  • Отмена ограничений на раздачу интернета во время войны
  • Доступ к почти всему контенту в Vodafone TV до 11 апреля 2022 года включительно.
  • 1000 минут для звонков по Украине и сети + 10 ГБ интернета для абонентов предоплаты с нулевым балансом (до 26 марта) и расширенный кредитный лимит на 90 дней для абонентов контрактной формы обслуживания.

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