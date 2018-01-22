Vodafone Украина все же переведет абонентов ОРДЛО на единый тариф “Смартфон Стандартный” из-за повышенных издержек и условий договора с международной группой Vodafone

В пятницу Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что оператор Vodafone Украина не будет вводить специальные тарифы для жителей ОРДЛО. Якобы, компания пообещала сделать перерасчет и возместить все расходы, которые понесли в результате данного решения пользователи сети, но произойдет это только после того, как будет восстановлена связь Vodafone на неподконтрольных территориях. Однако в ответ на запрос пресс-служба оператора отметила, что перевод жителей ОРДЛО на безальтернативный тариф с ежедневной оплатой все же будет осуществлен, сообщает издание Liga.net.

Напомним, что 11 января 2018 года из-за повреждения телекоммуникационных сетей в районе н.п. Оленовка, Донецкой области и Счастье, Луганской области мобильная сеть оператора Vodafone Украина пропала на территории ОРДЛО, где услугами данного оператора пользуются почти 2 млн абонентов.

В свою очередь, 29 декабря 2017 года оператор Vodafone Украина официально заявил о том, что принудительно переведет всех абонентов, живущих на оккупированной территории Донбасса, на тариф “Смартфон Стандартный” стоимостью 3 грн в день за безлимитные звонки внутри сети и 50 МБ ежедневного интернет-трафика. Данная новость вызвала ожидаемое возмущение, так как ранее многие абоненты в регионе платили за связь в два раза меньше – порядка 40-50 грн в месяц.

Спустя какое-то время оператор Vodafone Украина пошел на встречу абонентам в ОРДЛО и вернул в тарифе опцию оплаты абонентской платы за весь месяц сразу в размере 60 грн. Впрочем, на этом уступки завершились и оператор подтвердил, что принудительный перевод будет осуществлен, объяснив причины данного решения.

“Компания не будет вводить новых специальных тарифов, но перевод всех абонентов в ОРДЛО на один из ранее существовавших тарифов – Смартфон Стандартный будет осуществлен” – прокомментировала пресс-служба Vodafone Украина.

Как ранее рассказывали в службе поддержки компании, перевод абонентов на один тариф связан с большими издержками. По словам представителей компании удаленное обслуживание номеров абонентов в условиях нестабильно работающей сети связано с дополнительными затратами. В частности, уже более трети базовых станций в ОРДЛО вышли из строя.

Но, как выяснилось, есть еще одна причина. Согласно договору между украинским оператором (до ребрендинга “МТС Украина”) и международной группой Vodafone, первый не имеет права использовать продукты Vodafone на оккупированных или неконтролируемых территориях. Из-за этого компания не продавала там свои тарифные планы под брендингом Vodafone, а большинство жителей ОРДЛО пользовались старыми МТС тарифами.

Но так как абоненты все равно покупали и перевозили в ОРДЛО стартовые пакеты Vodafone и пользовались ими, то это создавало предпосылки нарушения договора и потенциального наложения штрафов для оператора. В результате компания решила навести порядок, переведя всех абонентов ОРДЛО на один тариф в течение первого квартала 2018 года.

“Естественно, мы просто тогда не сможем стать Vodafone. Это обязательное требование условий договора, детали которого я не могу раскрывать”, – ответил директор по корпоративному управлению и контролю компании Олег Проживальский на вопрос о наличии штрафов.

Как рассказал менеджер, оператор будет автоматически переводить на единый тариф всех, кто окажется на оккупированной территории с тарифом Vodafone. При этом при переходе на контролируемую территорию пользователи смогут сменить тарифный план на любой доступный у оператора в данной области.

Интересно, что принудительный перевод жителей ОРДЛО на единый тариф не вызвал подозрений у НКРСИ и АМКУ. Представители регуляторов отметили, что данный процесс с их точки зрения не является нарушением, а значит никаких мер по отношению к Vodafone Украина принято не будет.

Источник: Liga.net