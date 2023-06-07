Vodafone запускає гігабітний домашній інтернет GigabitNet на базі технології GPON

Оператор зв’язку Vodafone запустив нову пропозицію – високошвидкісний фіксований домашній інтернет-доступ Vodafone GigabitNet. Абонентів підключатимуть до нової мережі за технологією GPON (гігабітна оптична мережа), яка забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с.

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Зазначається, що ця технологія дозволяє надавати послугу навіть в ті періоди, коли в домівці відсутнє світло. Для цього треба буде під’єднати до модема пристрій безперебійного живлення. Наразі послуга домашнього інтернет-доступу Vodafone GigabitNet доступна мешканцям Києва, Львова, Одеси й Дніпра.

Спочатку послуги надаватимуться за акційним тарифом – 125 грн на 6 місяців, далі абонентська плата за Vodafone GigabitNet складатиме 250 грн/місяць. Додатково компанія надає в оренду роутери, які здатні забезпечити гігабітну швидкість. З деталями можна ознайомитися на сайті Vodafone.

Надалі мережу на базі технології GPON можна буде модернізувати у XGS-PON, яка дозволяє збільшити швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с. Для цього достатньо буде замінити абонентське обладнання, і канал буде готовий забезпечити потрібну пропускну здатність.