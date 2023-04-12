Vodafone улучшил условия услуги «Доступный роуминг» – теперь она продолжается автоматически

Оператор сотовой связи Vodafone сообщил об улучшении условий услуги «Доступный роуминг». В дополнение к бесплатному подключению абонентам становится доступно автоматическое продление услуги. Как отмечает оператор, в настоящее время более 2 млн украинских абонентов компании остаются за рубежом и продолжают пользоваться услугами Vodafone.

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С 21 апреля услугу «Доступный роуминг» будет достаточно подключить один раз, и в дальнейшем гигабайты и минуты будут обновляться каждый месяц автоматически. Главное – следить за тем, чтобы был уплачен украинский пакет услуг.

Для любого тарифа до 30 июня будет действовать акция «Доступный роуминг в подарок» – пользователи будут получать ежемесячно 10 ГБ интернета и 100 минут для разговоров в подарок.

Подключить услугу можно в приложении My Vodafone или с помощью комбинации *600*6#.

При исчерпании доступных гигабайт Vodafone рекомендует заказывать услугу ГигаРоуминг Ultra, которая предлагает 5 ГБ интернета на 30 дней за 150 грн. Это можно сделать в My Vodafone или через комбинацию *600*10#.

Услуга «Доступный роуминг» действует в 31 стране: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.