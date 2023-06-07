Vodafone запускает гигабитный домашний интернет GigabitNet на базе технологии GPON

Оператор связи Vodafone запустил новое предложение – высокоскоростной фиксированный домашний интернет-доступ Vodafone GigabitNet. Абоненты будут подключаться к новой сети по технологии GPON (гигабитная оптическая сеть), которая обеспечивает скорость до 1 Гбит/с.

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Отмечается, что эта технология позволяет оказывать услугу даже в те периоды, когда в доме отсутствует энергоснабжение. Для этого нужно будет подключить к модему устройство бесперебойного питания. Пока услуга домашнего интернет-доступа Vodafone GigabitNet доступна жителям Киева, Львова, Одессы и Днепра.

Сначала услуги будут предоставляться по акционному тарифу – 125 грн на 6 месяцев, затем абонентская плата за Vodafone GigabitNet будет составлять 250 грн/месяц. Дополнительно компания предоставляет в аренду роутеры, способные обеспечить гигабитную скорость. С деталями можно ознакомиться на сайте Vodafone.

В дальнейшем сеть на базе технологии GPON можно будет модернизировать в XGS-PON, что позволит увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Для этого достаточно будет заменить абонентское оборудование, и канал будет готов обеспечить нужную пропускную способность.