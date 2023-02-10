Vodafone запустил новые базовые тарифы предоплаты Joice с безлимитным трафиком почти на 40 сервисов — от 180 грн/4 недели

Vodafone запустил новую линейку тарифов предоплаты Joice, которая знаменует масштабное обновление и станет основным тарифным предложением оператора минимум на этот год.

Ключевые отличия тарифов Vodafone Joice

В Vodafone говорят, что пытались учесть все текущие потребности абонентов в получении услуг связи и интернета за фиксированную плату. Три ключевых отличия новой линейки от предыдущей:

количество популярных приложений с безлимитным трафиком увеличено до 38;

больше гигабайт мобильного интернета;

больше минут для звонков во все сети.

Также во всех новых тарифах Joice действует акция «Доступный роуминг», в рамках которой

предоставляется 10 ГБ интернет-трафика и 100 минут для общения. Срок действия акции для новой линейки Joice с 10.02.2023 по 30.06.2023. И вот почему.

Отдельные тарифы и основные условия

Новая линейка представлена ​​тремя тарифами: Joice Start, Joice Pro и Joice Max. Вполне возможно, что в будущем она будет расширена другими предложениями. Для большего удобства мы свели информацию о ключевых условиях этих тарифов в таблицу ниже:

Тариф Joice Start Joice Pro Joice Max Стоимость стартового пакета 150 грн, первый пакет услуг уже включен в тариф 200 грн, первый пакет услуг уже включен в тариф 250 грн, первый пакет услуг уже включен в тариф Вызовы на все сети 800 мин, далее – безлимит в сети Vodafone и 0,60 грн/мин на номера других операторов 1 200 мин, далее – безлимит в сети Vodafone и 0,60 грн/мин на номера других операторов 1600 мин, далее — безлимит в сети Vodafone и 0,60 грн/мин на номера других операторов 4G, ГБ 15 25 40 Приложения с безлимитным трафиком 38 популярных приложений: Apple Music, Apple TV, YouTube, YouTube Music, Netflix, MEGOGO, SoundCloud, Deezer, Spotify, Shazam, Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Likee, Viber, WhatsApp, Skype, Telegram, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Skype for Business, FaceTime, Microsoft Teams, WeChat, Всеукраинская школа онлайн, SWEET.TV, Действие, Действие TV, Duolingo, Coursera, Reddit, Canva Абонплата 180 грн/4 недели 230 грн/4 недели 300 грн/4 недели

Одновременно Vodafone повышает абонплату в предыдущих тарифах по подписке SuperNet на 20%: с 10 февраля минимум 175 грн в месяц, максимум — 360 грн/месяц. Теперь новые тарифы, с первого взгляда, предлагают даже лучшие условия.