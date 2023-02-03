Українці в ЄС збережуть доступні тарифи у роумінгу — відповідний договір продовжили до 1 липня 2023 року

02 лютого 2023 року у рамках Саміту Україна-ЄС було оголошено про підписання нової Спільної заяви українських та європейських операторів мобільного та фіксованого зв’язку про координацію зусиль для забезпечення доступного роумінгу для українців, які вимушено перебувають на території ЄС. Це дозволить українським абонентам, які наразі перебувають в Європі, й надалі користуватися доступними тарифами роумінгу.

Зазначається, що загалом 27 операторів мобільного та фіксованого зв’язку України та інших країн Європи підписали цю спільну заяву. До неї долучилися 7 українських (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom та 3Mob) та двадцять європейських операторів. Угоду було досягнуто за підтримки Європейської Комісії, НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку) та за участі BEREC (Орган європейських регуляторів електронних комунікацій).

Нова Спільна заява українських та європейських операторів зв’язку діятиме наступні 6 місяців. Вона являє собою продовження тих домовленостей, які були досягненні у рамках попередньої Спільної заяви, укладеної 8 квітня 2022 року та, яка діяла протягом останніх 9 місяців.

Спільна заява дозволить і надалі продовжувати добровільні заходи щодо надання доступних або безплатних послуг міжнародного роумінгу та міжнародних дзвінків, щоб допомогти українцям залишатися на зв’язку та мати доступ до інтернету.

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Для порівняння, зазвичай послуги роумінгу регулюються міжоператорськими тарифами, які не розголошуються для широкого загалу. Проте скласти думку про потенційну вартість таких послуг можна на підставі Положення про роумінг ЄС. Там зазначено, що з 01.07.2022 року до 31.12.2024 року 1 хвилина дзвінка може коштувати до €0,022 євро (приблизно 0,85 грн), а 1 ГБ трафіку — до €2 євро (приблизно 78 грн). Українці отримуватимуть ці послуги без жодних додаткових доплат в межах тарифів, хоча українські оператори, ймовірно, продовжать виплачувати європейським операторам якісь суми за користування їхніми мережами. Ми намагалися отримати точні дані щодо виплат за “доступними тарифами європейської зони вільного роумінгу”, проте всі українські оператори відмовилися надати інформацію, аргументувавши це умовами договору NDA.

Зазначається, що існує пряма залежність між кількістю тимчасово переміщених осіб і кількістю «роумерів». Так, на початку 2022 року звичайна кількість «роумерів» мобільних операторів України становила близько 2 млн абонентів на місяць. У березні 2022 року їх кількість досягла пікового показника в 5 млн абонентів. У період з червня по грудень 2022 року кількість абонентів у роумінгу коливалася в межах від 3,9 до 4,4 млн абонентів на місяць.

Оператор Vodafone Україна повідомив про продовження дії послуги «Доступний роумінг», безплатне підключення якої діє для клієнтів в більшості тарифів оператора у більше, ніж 30 країнах. В рамках послуги доступно 10 ГБ мобільного інтернету та 100 хвилин для розмов з абонентами в Україні та в країні перебування.

«Київстар» ще раніше продовжив дію послуги «Роумінг як вдома» на 2023 рік для 27 країн. Оператор lifecell запровадив акцію «Гігабайти без кордонів». Вона діє до 30.06.2023 року та дозволяє використовувати тарифні гігабайти у 32-х країнах так само як в Україні.